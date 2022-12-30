البطلة: حلم تحقق

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبّرت ماسة عدنان، بطلة السباق، عن بالغ سعادتها بانتزاع المركز الأول في سباق السيدات في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، مؤكدة أن الحلم تحقق بتتويجها للمرة الأولى في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بعد سلسلة من الانتصارات والألقاب التي حققتها في قرية الإمارات العالمية على أرضية الوثبة في العاصمة أبوظبي.

تهنئة

وتوجهت البطلة بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة انطلاق المهرجان وفوز إسطبلات سموه بالمراكز الأولى، كما توجهت بالشكر إلى والدتها، التي تعتبر من أبرز الداعمين لها، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تمثيل بلدها سوريا في بطولة العالم للقدرة، التي ستستضيفها قرية بوذيب في أبوظبي فبراير المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز