خليفة المري: فوز ثمين في مهرجان غالٍ

المصدر: دبي - البيان

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أعرب المدرب خليفة غانم المري عن سعادته بتتويج إسطبلات F3 بكأس السيدات في افتتاح مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وقال إن الفرحة مضاعفة بالفوز، خاصة أن الحدث يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي المهرجان ومالك إسطبلات F3، مؤكداً أن الفوز بالمركزين الأول والثاني يعتبر مهماً قبل استئناف المنافسات المقبلة في المهرجان، حيث تتطلع إسطبلات F3 إلى الصدارة دائماً والتواجد في مختلف منصات التتويج. وأضاف المري لـ«البيان» أن المنافسة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة لن تكون سهلة، وتسعى إسطبلات F3 إلى رفع غلة الفوز والانتصارات في كأس اليمامة للأفراس يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب السباق الرئيس «كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة» في ختام الحدث الكبير، مشيداً بجهود طاقم العمل في إسطبلات F3، آملاً أن تتواصل الفرحة في الأيام المقبلة من المهرجان.

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