استعراض الاستعدادات لمونديال القدرة

المصدر: أبوظبي - وام

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استعرضت اللجنة العليا المنظمة لـ«مونديال القدرة»، خلال اجتماعها الثاني برئاسة اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العالمية الذي عقد بقرية بوذيب العالمية في منطقة الختم، جميع الأمور المتعلقة باستضافة الحدث العالمي الذي سيقام لمسافة 160 كلم «3 نجوم»، بقرية بوذيب في 25 فبراير المقبل.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض تفاصيل عمل اللجان الفرعية، حيث تم عرض خطة الصحة والسلامة، وبرامج حفلي الافتتاح والختام، والفعاليات المصاحبة، واحتياجات قرية بوذيب من حيث التشجير والتزيين، وخطة الفحص البيطري، وشحن الخيول، والحجر البيطري، وجرى اتخاذ التوصيات المناسبة.

حضر الاجتماع من مسؤولي اللجان الفرعية، أحمد محمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق مدير البطولة، وعبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات بالاتحاد رئيس لجنة الافتتاح والختام رئيس اللجنة الإعلامية، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة رئيس لجنة الفعاليات، ومحمود زيود رئيس اللجنة القانونية، والدكتور علي الطويسي رئيس اللجنة البيطرية، وياسر عبادة رئيس اللجنة المالية، وسلطان الحوسني رئيس لجنة المشتريات، ومعاذ العقربي السكرتير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

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