مهرجان ولي عهد دبي للقدرة ينطلق بتحدي السيدات

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم والتي تحتضن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

حيث يدشن سباق السيدات لمسافة 101 كلم، فعاليات الكرنفال السنوي بمشاركة نسائية واسعة من نخبة الفارسات. وينطلق المهرجان عبر سباق السيدات والذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، في الساعة 7 صباحاً بمشاركة نحو 120 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ويضم مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، باقة من السباقات مختلفة الفئات والمسافات، حيث ستكون البداية عبر سباق السيدات اليوم ثم سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كيلومتر يوم الثلاثاء 3 يناير، ويشهد اليوم التالي 4 يناير انطلاقة سباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 119 كيلومتراً.

بينما سيقام مسك الختام وهو الحدث الأبرز «كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة» لمسافة 119 كيلومتراً يوم السبت 7 يناير والذي سيشهد مشاركة ساخنة بين نخبة من الفرسان العالميين.

الحدث الأهم

ويعد كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة في نسخته الـ 15 والذي يقام لمسافة 119 كلم، الحدث الأهم في المهرجان ويقام برعاية «طيران الإمارات»، وهي من أكبر الداعمين للفروسية والسباقات سواء على مستوى الدولة أم عالمياً.

حيث من المنتظر أن يشهد السباق منافسة قوية بين فرسان الإمارات وأفضل الفرسان من حول العالم على لقب السباق خصوصاً وأنه يعتبر من أبرز الفعاليات في أجندة سباقات القدرة والتحمل قبل بطولة العالم التي تستضيفها قرية بوذيب للقدرة في العاصمة أبوظبي في أواخر فبراير المقبل.

ويكتسب مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة شهرة عالمية واسعة، باعتباره من أبرز المهرجانات التي تشمل سباقات عدة مختلفة التصنيف والمسافات.

إضافة إلى ارتباط اسم الحدث باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث يعتبر سموه بطل العالم للقدرة 2014 في نورماندي بفرنسا، إضافة إلى تحقيق سموه العديد من الألقاب والبطولات على المستوى الدولي.

الدفاع عن اللقب

وتدافع إسطبلات M7 عن لقب كأس السيدات الذي حققته في النسخة الماضية عن طريق الإسبانية برونو أوماتيل بطلة السباق على صهوة الجواد «أكرم دي فلوزينس» بعد إنهاء السباق بزمن قدره 4.19.41 ساعات.

كما حققت إسطبلات M7 المركز الثاني بواسطة الفارسة الأورغوانية سيسليا غارسيا على صهوة الجواد «السيل»، بينما جاء المركز الثالث من نصيب الفارسة الأرجنتينية ماريا سانتينا على صهوة الجواد «عيوف لا ليزون» لإسطبلات F3.

مراحل السباق

ويشهد سباق السيدات هذا العام تغييراً في المسافة، حيث بلغت مسافة السباق في النسخة الماضية 119 كلم، بينما سيقام هذا العام لمسافة 101 كلم إلى جانب سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، والذي سيكون للمسافة ذاتها يوم 3 يناير. وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 35 كلم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة.

والمرحلة الثانية لمسافة 25 كلم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم «اللون الأزرق»، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

وأقيمت يوم أمس إجراءات قياس الأوزان للفارسات المشاركات وعملية الفحص للخيول، واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة.

كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة، كما أكدت اللجنة خلال عملية التسجيل المسبقة قبل السباق أن الحد الأعلى للتسجيل هو 4 خيول لكل إسطبل.

ويخضع السباق لأحكام ولوائح اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وستعقد اللجنة المنظمة قبل انطلاق المنافسات صباح اليوم، اجتماعاً تنويرياً عند بوابة الفحص البيطري، وسيتم استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الإلكتروني ونظام العرض لتحديد معدل ضربات القلب للخيول وفقاً للبروتوكول المحدد،.

وطالبت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق، وسيتم استبعاد أي خيل يرفض أو يشكل خطراً على الكادر الطبي من السباق.

كما يتوجب على أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق، ولن يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، ويجب إعطاء الخيل حرية حركة الرأس.

985 ألف درهم الجوائز المالية لسباق اليوم



أعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية عن جوائز مالية قيّمة للفائزين في سباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، من بينها سباق اليوم المخصص للسيدات، حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية الإجمالية 985 ألف درهم للفائزات من المركز الأول وحتى المركز السابع عشر.

حيث ستحصل الفائزة بالمركز الأول على جائزة نقدية قيّمة بقيمة 200.000 درهم، إلى جانب الكأس الذهبية، والفائزة بالمركز الثاني 180.000 درهم، إلى جانب الكأس الفضية، والفائزة بالمركز الثالث 160.000 درهم،.

إضافة إلى الكأس البرونزية، والمركز الرابع 50.000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس وحتى المركز السابع عشر ستحصل كل فائزة على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

محمد العظب: الحدث يحمل اسماً غالياً على القلوب

توجه اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي المهرجان، على دعم سموهما الكبير لرياضة القدرة والتحمل.

والذي يترجمه إقامة كبرى الأحداث والفعاليات لرياضة الآباء والأجداد.

وأضاف العظب لـ«البيان»: إن المهرجان يحتل مكانة خاصة في قلوب أهل الخيل كونه يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

حيث يعكس الحدث مدى شغف وحب سموه برياضة الفروسية، ودعمه الكبير لهذه الرياضة، خاصة أن سموه حقق العديد من الإنجازات في سباقات القدرة والتحمل، أبرزها التتويج بلقب بطولة العالم 2014، مشيراً إلى أن المهرجان يتميز بتنوع السباقات، التي يشتمل عليها، إلى جانب إقامتها في أجواء تعتبر رائعة ومناسبة لكل المشاركين، وزوار الحدث الكبير.

منافسة قوية

وتوقع العظب أن يشهد المهرجان بصورة عامة منافسة قوية، في ظل المؤشرات، التي تؤكد جاهزية مختلف الإسطبلات والفرسان والفارسات للحدث.

وعن تغيير مسافة سباقي السيدات والإسطبلات الخاصة ليكونا لمسافة 101 كلم بدلاً من 119 كلم، قال العظب: إن تقليص المسافة جاء لتخفيف العبء على المشاركين والملاك، وإعطاء أكبر فرصة للمشاركة في السباقات، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين، وأن يستمتع أهل الخيل وكل الحضور بفعاليات الحدث، الذي تم رصد جوائز قيمة للفائزين والمشاركين فيه.

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