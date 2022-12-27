أحمد الحمادي الأعلى تصنيفاً في تحكيم الفروسية

المصدر: دبي - علي الظاهري

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نال حكمنا الدولي في الفروسية أحمد الحمادي، أعلى درجة في مستوى التحكيم من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وحصل على المستوى الرابع في التحكيم ضمن 19 محكماً على مستوى العالم، ليصبح أول عربي وآسيوي وفي منطقة الشرق الأوسط ينال هذه الثقة الدولية.

وأكد الحمادي أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إضافة إلى دعم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ونادي دبي للفروسية. ويعد الحمادي من الكفاءات الإماراتية والعربية المتميزة في سلك التحكيم، ويملك سجلاً حافلاً من المشاركات في إدارة العديد من السباقات والبطولات العالمية، وتمتد خبرته 32 عاماً في الفروسية وأكثر من 24 عاماً في رياضة القدرة.

ومن أبرز البطولات التي شارك في إدارتها، بطولة العالم لألعاب الفروسية في ألمانيا 2006، ومونديال ألعاب الفروسية «نورماندي 2014»، وبطولة العالم للقدرة «سلوفاكيا 2016» ومونديالي الشباب والناشئين «تشيلي 2015» و«إيطاليا (2017)، وبطولة أمم أوروبا «انجلترا 2019»، والنسخة الأولى لبطولة أمم آسيا، والبطولة العربية وغيرها العديد من السباقات الدولية الأخرى. وترأس الحمادي عدة لجان منها لجنة القدرة لدول مجلس التعاون، ولجنة القدرة في اتحاد الإمارات للفروسية كما ترأس وشارك في لجان التحكيم والتنظيم في العديد من البطولات المحلية والدولية في القدرة والقفز والترويض وجمال الخيل، وهو محاضر في الاتحاد الدولي للفروسية.

وجاء اختيار الحمادي حكماً في المستوى الرابع، بعد اجتياز جميع الاختبارات الدولية والمقابلات الشخصية وكان آخرها اجتيازه لدورة في مقر الاتحاد الدولي للفروسية في لوزان بسويسرا.

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