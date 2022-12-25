سالم بن غدير: «كاكوشي» إلى الـ«1000 جينيز الإماراتي»

المصدر: دبي - البيان

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عبر المدرب سالم بن غدير عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية خلال الأمسية السادسة لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل»، على مضمار «ميدان» العالمي.

وتحدث سالم بن غدير عن «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التي توجت بلقب «تحضيري سباق الـ1000 جينيز الإماراتي» قائلاً: لقد أثبتت قدرتها خلال الشوط ومستواها متميز على الأرضية الرملية باعتبارها تنحدر من أصل أمريكي، وستكون وجهتها المقبلة سباق الـ«1000 جينيز الإماراتي» خلال كرنفال كأس دبي العالمي.

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