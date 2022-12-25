عبد الله بن طوق: الإمارات وجهة رئيسية لصناعة الخيول في العالم

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة طورت بنية تحتية راسخة ومتميزة للقطاع السياحي، ومن ضمنها البنية التحتية المتطورة لصناعة الخيول، حيث تتميز الأنشطة المتنوعة للخيول ومستلزماتها في الدولة بالعديد من الفرص الفريدة والنمو السريع، وذلك نظراً لموقع الإمارات المتميز كوجهة رئيسية لصناعة الخيول في المنطقة والعالم، كما عملت الدولة، خلال المرحلة الماضية على توفير الممكنات لازدهار هذه الصناعة، وجعلها أكثر تنافسية.

وأضاف معاليه: «تمتلك الدولة اقتصاداً متنوعاً قائماً على المرونة والاستدامة، وبيئة استثمارية تنافسية ومحفزة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار»، مشيراً معاليه إلى أن مشاركة ورعاية وزارة الاقتصاد للسباق تأتي ضمن حرصها على تعزيز قنوات التواصل مع القطاع الخاص، ودعم مختلف الأنشطة في الدولة، وذلك في إطار حملة التواصل الاقتصادي، التي أطلقتها الوزارة، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف: إن الأمسية تأتي بالتزامن مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، إذ يعد مضمار «ميدان» العالمي أحد أبرز المعالم البارزة في الدولة، نظراً لتنظيمهم لأقوى سباقات الخيول في العالم، التي تجذب في كل عام محبي سباقات الخيل سواء في الدولة وخارجها.

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