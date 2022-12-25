«إليكتريكال ستورم» لجودلفين نجم «ند الشبا كلاسيك»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

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توج «إليكتريكال ستورم» لجودلفين بلقب «سباق ند الشبا كلاسيك» في سادس سباقات «نادي دبي لسباق الخيل»، الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي، فيما حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ثنائية عبر «أنتولد سيكريت» بطل الشوط الثاني و«ميمي كاكوشي» نجمة «تحضيري – سباق الـ 1000 جينيز الإماراتي»، فيما ظفر «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد» بلقب «بطولة الانتصار».

وحضر الأمسية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، ومحمود الرشيد المدير العام لشبكة الإذاعة العربية، وحمد الشامسي نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل. كما حضر السباق عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وجمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين. وحقق المدربان سالم بن غدير ودووج واتسون ثنائية، فيما وصل الفارس مايكل بارزالونا إلى الانتصار الـ 100 في الدولة عقب تحقيقه ثنائية أيضاً.

الشوط الأول

حقق «أبشرك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر على المسار العشبي برعاية «شبكة الإذاعة العربية» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.09.26 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «هارفست جولد» لـ «نقابة إيه إيه» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف إيليس جين.

وجاء في المركز الثالث «آيرونسايد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي.

الشوط الثاني

اقتنص «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على المسار العشبي برعاية «شبكة الإذاعة العربية» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.50.87 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ديزرت ديستنيشن» لسيد حشيش وهناء رفاعي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب أسامة رفاعي.

الشوط الثالث

ظفرت «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث «تحضيري سباق الـ 1000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي برعاية «مطارات دبي» البالغ قيمة جوائزه 183 ألفاً و650 درهماً، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلة زمناً قدره 01.25.41 دقيقة وبفارق طولين عن «أساور» لـ«إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاءت في المركز الثالث «عواصف» لـ «إسطبلات الراشد» أيضاً.

الشوط الرابع

حقق «الناير» لمالكه البشير سالم الحراري لقب الشوط الرابع لمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي برعاية «مطارات دبي» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2.32.51 دقيقة وبفارق رقبة عن «بوسفورس» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

ظفر «ريمورز» لـ «إسطبلات الراشد» بلقب الشوط الخامس «بطولة الانتصار» لمسافة 2000 متر «قوائم» على المسار الرملي برعاية «وزارة الاقتصاد» البالغ قيمة جوائزه 132 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2.05.12 دقيقة وبفارق طول عن «بندوج» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «فيرست كونستيتيوشن» لـ «ر ر ر للسباقات».

الشوط السادس

اقتنص «إليكتريكال ستورم» لجودلفين لقب الشوط السادس «سباق ند الشبا كلاسيك» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي برعاية «وزارة الاقتصاد» البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 2.01.49 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «راستريلي» لأحمد علي بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وحل ثالثاً «فرانز كافكا» لحمدان سلطان علي السبوسي.

الشوط السابع

حقق «شيرلز بي» لشارلز إي فيبكي لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر على المسار الرملي برعاية «أجمل شتاء في العالم» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.38.92 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «لارش» لناصر عسكر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

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