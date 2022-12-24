شرينه الفلاسي تتوج بكأس رئيس الدولة للسيدات للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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توجت الفارسة شرينه أحمد الفلاسي، على صهوة «فينيتا» لإسطبلات المغاوير العائدة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بلقب سباق السيدات للقدرة، الذي أقيم أمس، في ثاني أيام فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل في بوذيب والذي نظمه اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة (117) فارسة.

وتمكنت الفارسة شرينه الفلاسي من قطع المسافة الكلية للسباق البالغة 101 كلم، بزمن وقدره 3:42:36 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 27.94 كلم/‏‏ ساعة، لتهدي إسطبلات المغاوير اللقب الغالي.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة ماسة عدنان على صهوة «ديفاين دو تريسلين» لإسطبلات البوادي، بزمن وقدره 3:43:40 ساعات، فيما حلت ثالثة الفارسة فاي محمد علي، على صهوة «بليون» لإسطبلات البراري بزمن 3:44:35 ساعات.

ونالت صاحبة المركز الأول 150 ألف درهم، والثانية 100 ألف درهم، والثالثة 70 ألف درهم، والرابعة 45 ألف درهم، والخامسة 25 ألف درهم، ومن السادسة حتى العاشرة كل واحدة 20 ألف درهم، ومن المركز 11 إلى المركز 20 كل واحدة 15 ألف درهم.

وجاء السباق قوياً ومثيراً ولم تجد الفارسة شرينه الفلاسي بطلة كأس اليوم الوطني بالوثبة، أي صعوبة في تحقيق اللقب، فقد تمكنت من فرض أسلوبها حيث كانت في المركز الثامن قريبة من خيول الصدارة في المرحلة الأولى التي شهدت سرعة معتدلة، ثم قفزت للمركز الثاني في المرحلة الثانية التي شهدت زيادة طفيفة في السرعة.

وحافظت على المركز الثاني في المرحلة الثالثة التي شهدت سرعة أقل استعداداً للمرحلة الحاسمة التي نجحت فيها البطلة في انتزاع الصدارة بكل جدارة بعد تنافس شرس مع الوصيفة مسجلة سرعة بلغت 29.56 كلم/‏‏ساعة.

تكتيك مناسب

وأعربت الفارسة شرينه الفلاسي، عن سعادتها بتحقيق اللقب بعد أن اتبعت تكتيكاً ناسب ظروف السباق، ونفذت تعليمات مدربها خلال مجريات السباق.

وقالت إن الفوز لم يكن سهلاً، بسبب مشاركة نخبة من نجمات القدرة على مستوى الدولة، مؤكدة أن هذا الفوز يمثل وساماً رفيعاً، ودافعاً لمزيد من التطور في عالم رياضة ركوب القدرة والتحمل، ووجهت الفارسة، الشكر والتقدير للكادر الفني في قرية بوذيب على كافة التسهيلات والدعم.

تتويج

توج الفائزتين أحمد السويدي المدير التنفيذي بالاتحاد، وعبد الله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات بالاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب، وكيم أليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

وتشهد قرية بوذيب في السادسة والنصف صباح يوم غدٍ كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 105 كلم «نجمة واحدة» على 4 مراحل، ويقام السباق على شقين الأول طبقاً لبروتوكول بوذيب، والثاني طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي.

ويصاحب الفعاليات التي ينظمها، ويشرف عليها اتحاد الفروسية والسباق، سباق دولي تأهيلي لمسافة 122 كلم.

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