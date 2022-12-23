4 فرق في بطولة غنتوت للبولو

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تفتتح عصر اليوم بطولة غنتوت للبولو لمستوى أقل من 4 هاندكاب التي ينظمها نادي غنتوت بملاعبه الرئيسية، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بمشاركة 4 فرق ممثلة في فرق ليوا للبولو، الجميرا بولو، المرموم بولو وصير بني ياس بولو، والتي تقام بنظام الدوري من دور واحد.

وتهدف البطولة لإتاحة الفرصة للاعبين الصاعدين من أجل المزيد من الاحتكاك بخبرات مختلفة من اللاعبين المواطنين البارزين والمحترفين الأجانب المقيمين مما يسهم في رفع مستواهم مما ينعكس على المنتخبات الوطنية والفرق المحلية للبولو.

وتنطلق البطولة في الثالثة من عصر اليوم بلقاء يجمع ليوا بولو والمرموم بولو، وستكون المباراة الثانية في الرابعة عصراً بلقاء الجميرا بولو وصير بني ياس بولو.

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