سباق الخيول العربية في مهرجان ليوا اليوم

المصدر: الظفرة - وام

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تدخل فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2023 يومها الثامن مع انطلاق منافسات سباق الخيول العربية بالميدان المخصص لهذه السباقات في منطقة تل مرعب.

ويأتي السباق ضمن الأنشطة الرياضية للمهرجان، الذي ينظمه نادي ليوا الرياضي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وينطلق سباق الخيول العربية الأصيلة اليوم عبر شوطين، وتبلغ مسافة الشوط الأول 2100 متر فيما ستكون مسافة الشوط الثاني 1400 متر..وتبدأ المنافسة من الساعة الرابعة عصراً لتستمر قرابة الساعة من خلال تحدي الأشواط وتكريم الفائزين في الختام.

وإلى جانب انطلاق سباق الخيول، تستمر مختلف الفعاليات الترفيهية في منطقة تل مرعب مع توافد المخيمين والمشاركين والزوار للمنطقة واستمرار المنافسات الترفيهية في أحد أكبر المهرجانات من نوعه في الشرق الأوسط وفي المنطقة خاصة مع وجود العديد من وسائل الترفيه.

واختتمت سباقات الصيد بالصقور ضمن المهرجان بنجاح كبير مع إقامة الفئة الأخيرة جرناس في آخر الأيام الثلاثة المخصصة لهذه المسابقة التي شهدت تسجيل 343 طيراً شاركت في المنافسة عبر كافة الفئات.

وتوج في اليوم الختامي في فئة جير قرموشة بيور الطير خصوصي لمالكه سيف جمال الفلاسي بزمن 17.184 ثانية، وحل الطير فاروقيه لفريق ند الشبا ثانياً «17.330 ثانية» والطير ذهب لحميد راشد المنصوري «17.467» ثالثاً.

وفي فئة جير شاهين تبع، حقق الطير ذهب لفريق ربدان أفضل زمن ب17.092 ثانية وحل ثانياً الطير عجيب لسيف جمال الفلاسي «17.369 ثانية» وجاء ثالثاً الطير مرقب لسيف جمال الفلاسي «17.532 ثانية».

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وأكد عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي أن منافسات الصقور لاقت إقبالاً كبيراً جداً يؤكد المحبة والقيمة الكبيرة لهذه الرياضة الشعبية لدى كافة المشاركين والصقارة. وأكد أن نسبة إشغال المخيمات وصلت لأرقام كبيرة مع انتشارها في منطقة مرعب وفي البر بالإضافة لتواجد كافة الخدمات المتكاملة في المنطقة.

وقال القبيسي إن الأحداث الرياضية متواصلة وبشكل يومي من خلال المهرجان حتى آخر يومين من البطولة، والتي ستشهد انطلاق بطولة تل مرعب للسيارات وهي الحدث الأكبر والمنتظر للجميع والتحدي الأقوى ضمن فعاليات المهرجان وختام المنافسات الرياضية.

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