سادس سباقات «نادي دبي لسباق الخيل» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، سادس سباقات «نادي دبي لسباق الخيل»، على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية عدد من الجهات الحكومية، التي تتضمن 7 أشواط، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية 775 ألفاً و650 درهماً.

وستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 1200 متر على المسار العشبي برعاية «شبكة الإذاعة العربية» البالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بمشاركة 9 خيول أبرزها «آيرونسايد» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، «يوكون ستار» لمحمد عبدالله محمد راشد الشحي، «ليك كوزواي» لجون والتر مورايس.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على المسار العشبي برعاية «شبكة الإذاعة العربية» البالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «أوريانتليزم» لحمد راشد بن غدير.

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث «تحضيري - سباق الـ 1000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات على المسار الرملي برعاية «مطارات دبي» البالغة قيمة جوائزه 183 ألفاً و650 درهماً، 10 مهرات أبرزها «ديب ثوتس» لجودلفين، «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «أنجوكبل» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي برعاية «مطارات دبي» البالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «برايت ستارت» لجودلفين، «مدرب» لـ«شادويل».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس «بطولة الانتصار» لمسافة 2000 متر «قوائم» على المسار الرملي برعاية «وزارة الاقتصاد» البالغة قيمة جوائزه 132 ألفاً و500 درهم، 7 خيول أبرزها «فيرست كونستيتيوشن» و«فور ذي توب» لـ «ر ر ر للسباقات»، «أجست فيسكال» لـ«مزرعة لابوم»، «أتلتيكو إل كولانو» لـ«هاراس باج دو سول»، «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد»، «تيل مي ثندر» لحمدان بن حرمش، و«بندوج» لمحمد خليل أحمد.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «سباق ند الشبا كلاسيك» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي برعاية «وزارة الاقتصاد» البالغة قيمة جوائزه 120 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «إليكتريكال ستورم» و«نايت أوف لوكسوري» لجودلفين، «ميداني» لـ«شادويل»، «كحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر على المسار الرملي برعاية «أجمل شتاء في العالم» البالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، 14 خيلاً أبرزها «مستر بروكوشيس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «منيف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «شرار» لـ«كيه أتش كيه للسباقات».

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