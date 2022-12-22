مهرجان ولي عهد دبي للقدرة 29 ديسمبر

المصدر: (دبي- علي الظاهري)

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أعلن نادي دبي للفروسية عن مواعيد سباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، إلى جانب مسافة السباقات للنسخة المقبلة، وسيدشن الحدث فعالياته 29 الجاري، عبر سباق السيدات لمسافة 101 كلم، بينما سيكون سباق الإسطبلات الخاصة للمسافة ذاتها يوم 3 يناير المقبل، يليه في اليوم الثاني كأس اليمامة المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم، وسيكون كأس سمو ولي عهد دبي لمسافة 119 كلم يوم 7 يناير مسك ختام الكرنفال، وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية عن فتح باب التسجيل للسباقات، بالتعاون مع الإمارات للفروسية والسباق، كما أكدت أن الحد الأعلى للتسجيل هو 4 خيول لكل إسطبل.

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