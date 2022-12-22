كأس رئيس الدولة للقدرة تنطلق بالإسطبلات الخاصة اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينطلق، في السادسة والنصف من صباح اليوم، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كيلومتر، باكورة فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل 2022، الذي يتألف من 3 سباقات.

ويشتمل المهرجان على سباق السيدات لمسافة 101 كيلومتر، الذي يقام يوم غدٍ، فيما تختتم الفعاليات الأحد المقبل بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 105 كيلومترات «نجمة واحدة».

ويصاحب الفعاليات التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد الفروسية والسباق، سباق دولي تأهيلي لمسافة 122 كيلومتراً «نجمتان» يقام الأحد على هامش سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشباب والناشئين.

ويقام سباق الإسطبلات الخاصة على مدى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30.30 كلم باللون البرتقالي، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30.80 كلم.

وتنطلق المرحلة الثالثة باللون الأبيض ومسافتها 20.17 كلم، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة الأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأخضر ومسافتها 20.07 كلم.

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أما سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة الدولي للقدرة المخصص للشباب والناشئين لمسافة 105 كلم «نجمة واحدة»، ويقام الأحد المقبل، فقد تم تقسيمه أيضاً إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 34 كلم باللون الأحمر، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30.80 كلم، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأبيض ومسافتها 20.17 كلم،، وتنطلق المرحلة الرابعة الأخيرة باللون الأخضر لمسافة 20.07 كلم.

مناسبة غالية

وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على اهتمام سموه بالرياضة عامة، وما يقدمه من رعاية ودعم لفروسية الإمارات في رياضاتها المختلفة.

وقال: سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة التي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتستضيفها قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، هي سباقات حب وتقدير ووفاء وولاء للقائد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهي احتفالية تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، ويسعى الفرسان والفارسات، وكل من يشارك فيها إلى نيل شرف التتويج بألقابها السامية، وتسجيل أسمائهم في القائمة الذهبية، ليكونوا ضمن كوكبة الأبطال الحاصلين على لقب المجد الكبير.

وأضاف: اتحاد الفروسية والسباق يسعد بتنظيم هذه السباقات، التي هي مهرجان كبير يحرص ملاك الإسطبلات على التواجد فيه، والدفع بأقوى الخيول، ونخبة الفرسان والفارسات.

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