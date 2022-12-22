7 خيول تتنافس على لقب «بطولة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تتنافس 7 من نخبة الخيول القوية على لقب سباق «بطولة أبوظبي» للمهجنة الأصيلة في الشوط الختامي من الحفل السادس الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي أمسية اليوم.

والذي يتألف من 6 أشواط حافلة بالإثارة بمشاركة 83 خيلاً وجوائز مالية قدرها 940 ألف درهم، واكتملت التحضيرات الخاصة بالسباق، والذي يتوقع أن يحظى بحضور جماهيري كبير

. ويبدأ الحفل عند الخامسة مساء بالشوط الأول على لقب سباق «برج الرابي» لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، ويشهد الشوط الثاني جولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر، والذي تبلغ جوائزه المالية 70 ألف درهم تتنافس عليها حصة كاملة من الخيول.

أقوى الخيول

ويبرز سباق «بطولة أبوظبي» لمسافة الميل في الشوط الثالث بمشاركة 16 من أقوى الخيول العربية الأصيلة التي تسعى بقوة للتتويج باللقب والفوز بالجوائز القيمة التي تبلغ 180 ألف درهم، فيما يقام سباق «برج الهيلي» لمسافة 2200 متر في الشوط الرابع بجوائز مالية قيمتها 80 ألف درهم ومشاركة 14 خيلاً.

وتتواصل السباقات القوية في خامس أشواط الحفل على لقب «ديربي الإمارات العربي» لمسافة 2200 متر «هيبة» بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز مالية قدرها 150 ألف درهم. ويختتم الحفل بأقوى وأبرز السباقات التي يترقبها الجمهور في الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة على لقب «بطولة أبوظبي» لمسافة 2200 متر ويتنافس على اللقب 7 خيول فقط تنتظرها جوائز مالية قيمتها 380 ألف درهم.

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