خيول الإمارات في 2022 إنجازات نوعية وتميّز عالمي

المصدر: دبي- خالد المهيري

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شهد العام 2022 عدداً من الأحداث التي لا تنسى في سباقات الخيل والفروسية، ابتداء من كأس دبي العالمي الـ 26، ووصولاً بالإنجازات التي حققتها خيول الإمارات في المضامير العالمية، وانتهاء بفوز الدولة بحق استضافة مونديال العالم للقدرة.

«البيان» تستعرض أبرز اللحظات التاريخية، التي سوف تبقى خالدة في أذهان محبي السباقات:

احتفالية كبرى

توج البطل «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق، مزرعة وينستار، كومونولث للتهجين» بلقب النسخة الـ 26 لكأس دبي العالمي، الذي أقيم على مضمار «ميدان»، وسط احتفالية كبرى شهدت عودة الجماهير مجدداً إلى المدرجات، عقب التعافي العالمي من جائحة «كورونا».

كما شهدت الأمسية أيضاً سيطرة الخيول اليابانية على معظم الأشواط، محرزة 4 أشواط ونصف من الحصيلة الكاملة.

إنجازات عالمية

واصلت خيول الإمارات تألقها في المضامير العالمية، كان أبرزها تحقيق «كوريباس» لجودلفين لقب سباق الـ«2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، وتتويج «مودرن جيمز» لجودلفين، بطلاً لـ«2000 جينيز الإماراتي- الفرنسي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، على مضمار «لونغشامب» العريق بفرنسا.

واقتناص «نيتف تريل» لقب الـ«2000 جينيز الإيرلندي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا.

كما تُوج «حكم» لـ«شادويل» بلقب شوط «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، فيما ظفر «ديزرت كراون» لسعيد سهيل بلقب «الديربي الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بمضمار «آبسوم» بإنجلترا.

رويال آسكوت

كما شهد مهرجان «رويال آسكوت» الملكي سيطرة مطلقة لخيول الإمارات، إذ توج فريق جودلفين بلقب بطولة الملاك في مهرجان الملكي للعام الثاني على التوالي، عقب تصدرهم نتائج المهرجان برصيد 5 انتصارات، جاءت عبر «نافال كراون» بطل «بلاتينيوم جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، و«نوبل تروث» بطل «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، «كوريباس».

بطل «سانت جيمس بالاس ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «سيكريت ستيت» بطل «كينغ جورج الخامس ستيكس» لمسافة 2400 متر، بالإضافة إلى «دبي فيوتشر»الذي توج بلقب «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم» في بداية المهرجان.

وشهد المهرجان أيضاً، تحقيق النجم المعتزل «بعيد» لـ«شادويل» لقب «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، وتتويج «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بلقب «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى».

«جلوريوس جودوود»

وتواصلت الانتصارات الإماراتية في مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار«جودوود» بإنجلترا، إذ شهد اليوم الأول تحقيق خيول الإمارات لثلاثية.

جاءت عبر «فورست فالكون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ظفر بلقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر، و«مربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي توج بلقب الشوط الثاني «فينتاج ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، و«مسشيف ماجيك» لجودلفين، الذي اقتنص لقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر.

فيما شهد اليوم الثاني تحقيق «بعيد» لـ«شادويل» لقب «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، واقتناص «سيكريت ستيت» لجودلفين لقب الشوط الأول لمسافة 2400 متر، بينما حققت خيول جودلفين ثنائية مثيرة في ثالث أيام مهرجان، عبر «نيو لندن» بطل «جوردون ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، و«وارن بوينت» بطل الشوط الأول لمسافة 2000 متر.

كما اقتنص «ريبلز رومانس» لجودلفين لقب «جلوريوس ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» في رابع أيام المهرجان، فيما توج «تراولرمان» لجودلفين بلقب الشوط الثالث لمسافة 2800 متر في ختام المهرجان.

انتصارات أمريكية

وفي المضامير الأمريكية كانت خيول الإمارات حاضرة بقوة، خاصة في مهرجان «بريدرز كب»، الذي أقيم على مضمار «كينلاند»، إذ شهد اليوم الأول تتويج «مسشيف ماجيك» لجودلفين بلقب سباق «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرينت»، لمسافة 1100 متر «الفئة الأولى».

وحققت خيول الإمارات كذلك رباعية تاريخية، جاءت عبر «كوديز ويش» لجودلفين، الذي توج بلقب شوط «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «مودرن جيمز» لجودلفين، بطل «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى».

كما توجت «ملذات» لـ«شادويل» بلقب «بريدرز كب ديستاف» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، فيما اختتم «ريبلز رومانس» لجودلفين سلسلة الانتصارات، باقتناصه لقب «بريدرز كب تيرف» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى».

أرقام مميزة

وعلى صعيد الأرقام والجوائز العالمية فقد توج فريق «جودلفين» بلقب بطولة الملاك في بريطانيا، للمرة 15 في تاريخ البطولة، في ختام الموسم البريطاني للخيول، فيما نال مدرب «جودلفين» شارلي آبلبي بطولة المدربين في بريطانيا للمرة الثانية على التوالي، بينما حقق فارس الفريق، وليام بويك، لقب بطولة الفرسان للمرة الأولى.

كما ظفر النجم الأسطوري المعتزل «بعيد» لـ«شادويل» بلقب أفضل حصان في العالم لعام 2022، في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بالإضافة إلى جائزة أفضل الخيول الأكبر سناً.

وعلى الصعيد المحلي حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الانتصار الـ500 لسموه في الإمارات، عبر «مرسال»، الذي توج بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، في ثاني سباقات مضمار جبل علي نوفمبر الماضي.

كأس البحرين

توج «دبي فيوتشر» لجودلفين بقيادة الفارس دانيال تودهوب، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بلقب النسخة الرابعة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، الذي أقيم على مضمار نادي راشد للفروسية، وسباق الخيل بمملكة البحرين.

مونديال القدرة

وفازت الإمارات بحق استضافة بطولة العالم للقدرة 2022، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 25 فبراير 2023، تعزيزاً للمكانة الريادية لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

وأعلن الاتحاد الدولي للفروسية عن قرار فوز قرية بوذيب باستضافة الحدث العالمي المهم خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي عقد بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.

اعتزال الأبطال

وشهد العام 2022، اعتزال عدد من الأبطال، الذين تركوا بصمات تاريخية في السباقات العالمية، أبرزهم «بعيد» لـ«شادويل»، الذي يملك في رصيده 10 انتصارات متتالية من أصل 11 مشاركة، منذ بداية مسيرته العام 2021، منها 6 ضمن سباقات «الفئة الأولى».

أبرزها «بري دو مولين» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «كوين إليزابيث الثانية ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «لوكينج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «جودمونت إنترناشونال ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى».

كما تم الإعلان عن اعتزال «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد مسيرة قوية في السباقات، إذ إن في رصيده 13 انتصاراً، منذ بداية مسيرته عام 2017، منها 4 انتصارات في الفئة الأولى، إلا أن عام 2020 شهد التألق التاريخي له، إذ بدأ موسمه في أستراليا، محققاً لقب سباق «رانفت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى».

والذي أقيم على مضمار «روزهيل» بمدينة سيدني، وبعدها بشهر، جاء الانتصار الثاني باقتناصه لقب «كوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، في ثاني سباقات «خريف راندويك»، في مدينة سيدني، ودافع بنجاح عن اللقب الغالي العام 2021.

كما ضرب بقوة في ختام الموسم البريطاني العام 2020، عندما ظفر بلقب «شامبيون ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «آسكوت»، ليختتم مسيرته بلقب «بري دو كونسيل دي باريس» لمسافة 2200 متر «الفئة الثانية»، الذي أقيم على مضمار «لونغشامب» في فرنسا.

نهاية مسيرة

اعتزال «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، الذي بدأ مسيرته العام 2021، محققاً 6 انتصارات من أصل 12 مشاركة، أبرزها الفوز بلقب «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» مهرجان «رويال آسكوت» الملكي 2022، «جودمونت ميدل بارك ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، «بري مورني» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، «نورفولك ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية».

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