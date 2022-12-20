«مربط دبي» نجم «الفجيرة الدولية لجمال الخيل»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز مربط دبي للخيول العربية نصف الألقاب الذهبية لبطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي، ونال سيف الفجيرة الذهبي. واستطاعت خيول مربط دبي الأفضل أن تحقق المركز الأول بين صفوة من أجمل الخيول العربية الأصيلة وأجود سلالاتها، بتميز عال حرصاً على تسجيل بصمة خاصة في النسخة السابعة من البطولة التي تعد الأولى في صيغتها الدولية.

وحقق المربط ثلاثية ذهبية عن طريق «دي راسل» الذي سيطر على بطولة المهور بعمر السنتين والثلاث سنوات، ومنحت «دي آسرة» مربط دبي اللقب الذهبي الثاني، وأضافت المهرة «دي رسيل» اللقب الذهبي الثالث بامتياز، وختم مربط دبي البطولة بنيل سيف الفجيرة الذهبي.

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته الغامرة بالنجاح الكبير الذي حققه المربط في دولية الفجيرة، وقال التوحيدي:«نحن سعداء بتحقيق المركز الأول بثلاثية ذهبية ونيل سيف الفجيرة الذهبي في بطولة تعتبر إضافة ذات قيمة عالمية كبرى بين البطولات الدولية المتميزة في كافة جوانبها سواء داخل الإمارات أو بين سلسلة البطولات العالمية وكانت قوية في الجانب التنظيمي بكل مكوناته وتفاصيله التي تمت في مكان متميز وأجواء تنافسية جيدة وراقية».

وأضاف التوحيدي:«نهدي هذا الإنجاز الذهبي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، الذي أثمرت رؤيته السامية سيرة عطرة ومسيرة عالمية موفقة للمربط بما حققه من تفوق بالمراكز الأولى في كل البطولات الدولية التي أضافت لها الفجيرة محطة جديدة منحت مربط دبي ما يستحق من مكانة ذهبية.

تنظيم متميز

بدوره عبر عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن اعتزازه بالبصمات الذهبية للمربط في البطولة، منوهاً بنجاحها الفائق في نسختها الدولية الأولى التي شهدت تنافساً قوياً بين عدد كبير من الخيل العربية ذات الجودة العالية. وقال المرزوقي: «تهانينا للفجيرة بنجاح البطولة الذي كان أكثر من رائع في كافة جوانبها».

وأضاف المرزوقي:» البطولة أضافت للإمارات محفلاً تنافسياً دولياً للخيل العربية ذات الجودة العالية، لذلك حرصنا على أن تكون مشاركتنا مناسبة لمستوى البطولة التي شهدت مشاركة مرابط عالمية من داخل الوطن ومن الخارج. كل التفاصيل تميزت بالجودة، ومنها الإقبال الجماهيري اللافت الذي ميزها عن كثير من البطولات.

من جهته أبدى علي مصبح الكعبي المدير العام لبطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي ارتياحه لسعادة المشاركين بنجاح البطولة في نسختها الدولية الأولى، مشيداً بتفوق المرابط الوطنية المعتاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز