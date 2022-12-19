«إيه إس قوت» تتوّج بلقب «كأس منصور بن زايد»

المصدر: الشارقة- فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت «إيه إس قوت» للشيخ حامد بن خادم بن بطي بلقب الشوط الخامس الرئيس «كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، لمسافة 1200 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة، في السباق الثالث لمضمار «الشارقة لونجين»، الذي أقيم برعاية مجموعة «المروان» القابضة للمقاولات، فيما حققت إسطبلات «الأصايل» ثنائية، جاءت عبر «تاجر» بطل الشوط الثاني، و«مختار» بطل الشوط الرابع.

الشوط الأول

ظفر «مجد المجرات» لأحمد الجنيبي بلقب الشوط الأول لمسافة 1000 متر البالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي وإشراف المدرب علي العامري.

الشوط الثاني

اقتنص «تاجر» لـ«الأصايل» لقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر البالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب سالم الكتبي.

الشوط الثالث

حقق «إيه إف المؤتمن» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الثالث لمسافة 2000 متر البالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

الشوط الرابع

ظفر «مختار» لـ«الأصايل» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1700 متر البالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب سالم الكتبي.

الشوط الخامس

اقتنصت «إيه إس قوت» للشيخ حامد بن خادم بن بطي لقب الشوط الخامس الرئيس «كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب خليفة النيادي، مسجلة زمناً قدره 01.19.72 دقيقة.

الشوط السادس

حقق «عبيان» لسلطان إسماعيل أحمد عبد الله البلوشي بلقب الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر البالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 02.09.09 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز