«لوست إيدن» يخطف لقب «تحضيري - سباق جبل علي ستيكس»

المصدر: دبي - ياسر قاسم - خالد المهيري

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توج «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بلقب الشوط الرابع الرئيس «تحضيري - سباق جبل علي ستيكس»، لمسافة 1800 متر، في السباق الخامس لمضمار جبل علي، الذي حمل اسم «سباق جميرا»، فيما ظفر «فنار» لـ «شادويل»، بلقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر.

وشهد السباق تألق المدرب دووج واتسون، الذي حقق ثلاثية، فيما اقتنص الفارس باتريك دوبس ثنائية خلال الأمسية.

الشوط الأول

وحقق «كواليتي هيومر» لسلطان علي، لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر، برعاية «المشرق لخدمات الري»، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 01.25.04 دقيقة، وبفارق 7 أطوال ونصف الطول، عن «ميزوتينتو» لناصر عسكر، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «إكزاكت اوردر» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثاني

واقتنص «فنار» لـ «شادويل» لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، برعاية «الشعفار للاستثمار»، البالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 01.24.49 دقيقة، وبفارق 3 أطوال ونصف الطول، عن «تبارك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل ثالثاً «وسترن سيمفوني» لـ «إسطبلات الراشد»، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.وقام فيصل الشعفار، بالنيابة عن «الشعفار للاستثمار»، بتتويج الفائزين في نهاية الشوط.

الشوط الثالث

وظفر «كولور أب» لسيد حشيش، بلقب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، برعاية «بن دسمال للمقاولات»، البالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 58:85 ثانية، وبفارق طول ونصف الطول عن «مشاكل» لسالم راشد بن غدير، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «ليدينج سبيريت» لـ «تتش جولد للسباقات»، بقيادة الفارس كونور بلينز وإشراف المدرب بوبات سيمار. وقام خليفة بن دسمال، بتتويج الفائزين في نهاية الشوط.

الشوط الرابع

وخطف «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، لقب الشوط الرابع الرئيس «تحضيري - سباق جبل علي ستيكس»، لمسافة 1800 متر، برعاية «إسطبلات شادويل»، البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 01.49.29 دقيقة، وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «داراميثوس» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.وفي الختام، قام المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين.

الشوط الخامس

وحقق «جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير لقب الشوط الخامس، لمسافة 1800 متر، برعاية «مركز دبي العقاري»، البالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلاً زمناً قدره 01.50.74 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ليدي سناز» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «دبلن فارو» لديل برينان، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وفي الختام، قام إبراهيم أستاذي، بالنيابة عن «مركز دبي العقاري»، بتتويج الأبطال.

الشوط السادس

واقتنص «سيتي كينج» لحمد عبد الله علي عبيد الشامسي، لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية «مضمار جبل علي»، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب أسامة رفاعي، مسجلاً زمناً قدره 01.39.63 دقيقة، وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «جرين جاكت» لـ «مزرعة ثري شيمنيز»، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.وفي الختام، قام محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، بتتويج الفائزين.

محمد الأحمد: مبادرة جديدة بالتعاون مع مضامير الدولة

أعلن محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، أنهم بصدد إطلاق مبادرة بالتعاون مع مضامير الدولة لإقامة سلسلة سباقات تحمل اسم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سيتم الكشف عن تفاصيلها في الأسابيع المقبلة. وعن غياب مسابقة الترشيحات في هذا السباق، قال محمد الأحمد إنهم سيقومون بتجديد المسابقة.

ولكن بطريقة جديدة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، رغبة منهم في تطويرها وإدخال كل شيء جديد في هذا المجال. وأشاد محمد الأحمد بالتواجد الجماهيري في النصف الأول من سباقات جبل علي، إذ وصل عدد الذين شهدوا أمسية «كأس سباق الاتحاد 51» قبل أسبوعين إلى 11 ألف متفرج.

وأضاف إن هذا السباق شهد زيادة جوائز السحوبات، ليصل مجموعها إلى 20 ألف درهم موزعة على فائزين اثنين، وبجانب السحب على 10 هواتف محمولة (موبايل) لعشرة فائزين، كاشفاً أنه سيتم زيادة المسابقات خصوصاً المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي.

واتسون: «لوست إيدن» سيدافع عن لقب «جبل علي ستيكس»

عبر المدرب دووج واتسون عن سعادته البالغة بتحقيق ثلاثية في السباق الخامس لمضمار جبل علي، الذي حمل اسم «سباق جميرا».

وتحدث دووج واتسون عن «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الذي ظفر بلقب «تحضيري - سباق جبل علي ستيكس» قائلاً: (كانت الوجهة السابقة بطولة «الانتصار» في مضمار «ميدان»، إلا أن البطل يحب أرضية مضمار جبل علي، وسيدافع عن لقب «جبل علي ستيكس» الذي حققه الموسم الماضي).

وعن «فنار» لـ«شادويل» بطل الشوط الثاني، قال واتسون إن البطل سيشارك في سباقات مضمار «ميدان»، بالتحديد في السباقات العشبية، وسنرى حالته عقب السباق، مشيداً بالمستوى الكبير الذي قدمه في الشوط.

كما تحدث واتسون عن «كولور أب» لسيد حشيش، بطل لقب الشوط الثالث قائلاً: (البطل سيعود مجدداً لسباقات مضمار «ميدان»، ونخطط لمشاركته في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، بالتشاور مع المالك سيد حشيش).

أحمد بن حرمش: «كواليتي هيومر» سيعود إلى «ميدان»



أشاد المدرب أحمد بن حرمش بالأداء الكبير الذي قدمه «كواليتي هيومر» لسلطان علي، الذي توج بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر. وأضاف قائلاً: «إن البطل يعد من الخيول المتطورة، إذ حل ثانياً على مضمار «ميدان»، كما حل في مركز الوصافة أيضاً في مضمار جبل علي».

وأكد أحمد بن حرمش أن «كواليتي هيومر» سيعود للمشاركة مجدداً في سباقات مضمار «ميدان»، وسيشارك بالتحديد في سباقات الميل، وهذا يعتمد على تصنيف الخبراء عقب السباق.

أسامة رفاعي: سعيد بالفوز الأول في المضمار الأصفر



عبر المدرب أسامة رفاعي عن سعادته البالغة بتحقيق فوزه الأول في مضمار جبل علي، والثاني على مستوى الدولة، عبر «سيتي كينج» لحمد عبدالله علي عبيد الشامسي، بطل الشوط السادس.

وأضاف إن البطل شارك مرتين خلال الموسم حل خلالها في المركز التاسع في «ميدان»، والسابع في المضمار الأصفر. و أكد أن لديه عدداً من الخيول في الإسطبل التي ستشارك في السباقات العشبية بمضمار «ميدان».

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