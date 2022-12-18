73 جواداً في سباق كأس منصور بن زايد

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق اليوم بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل السباق الثالث لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2022 - 2023 سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على أرض مضمار الشارقة لونجين بالنادي برعاية مجموعة المروان القابضة للمقاولات الراعي الرسمي للسباق.

ويشارك في السباق الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 73 جواداً مع وجود 6 جياد على الاحتياط.

وستكون الانطلاقة في الثانية والربع بالشوط الأول، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ وضمن التصنيف بعمر 4 سنوات فما فوق توليد الإمارات، لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود جواد واحد على الاحتياط.

ويتبعه الشوط الثاني وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 7 جياد.

ويشهد الشوط الثالث مشاركة 16 جواداً مع وجود جواد واحد على الاحتياط، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر 4 سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي، لمسافة 2000م، وجوائزه 40 ألف درهم.

وفي الشوط الرابع وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث وأربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم، يشارك 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

الشوط الرئيسي

تشارك 7 جياد في الشوط الخامس الرئيسي كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المقدم من مجموعة المروان القابضة وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة (هيبة) والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لمسافة 1200م، وجوائزه 100 ألف درهم.

ويختتم السباق بالشوط السادس وهو (شوط مجموعة ماستر كولكشن من لونجين) شوط تكافؤ مخصص المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث وأربع سنوات وما فوق المصنفة، لمسافة 2000م، وجوائزه 40 ألف درهم، ويشارك فيه 11 جواداً.

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