صراع مثير على لقب «تحضيري - سباق جبل علي ستيكس» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق، اليوم، السباق الخامس لمضمار جبل علي، الذي يتضمن 6 أشواط بمشاركة 60 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 480 ألف درهم .

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «تحضيري - سباق جبل علي ستيكس» لمسافة 1800 متر برعاية «اسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، الذي سيشهد صراعاً مثيراً بين 9 خيول يتقدمها «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «داراميثوس» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «دانيان» لأحمد عبيد محمد النيادي، «مارشال بلان» لحسن صالح الحمادي، «بيتشرز بوينت» لـ «إسطبلات الراشد»، «سند ليبيا» لـ «إتش وبي»، «نيو كوميدي» لناصر عسكر.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «المشرق لخدمات الري» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «ريبال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «إكزاكت اوردر» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «كواليتي هيومر» لسلطان علي، «بلاك مارك» و «إفتخار» و «مربي الأجيال» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «وقت» لـ «إسطبلات الراشد».

الشوط الثاني

ويشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للإستثمار» البالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم، 13 خيلاً أبرزها «فنار» و «المرعب» و «أسد زعبيل» لـ «شادويل»، «صنديد» و «تبارك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «وسترن سيمفوني» و «أنبار» لـ «إسطبلات الراشد»، «بوشارت» لـ «فريق البيت متوحد»، «مدخل» لفوزي عبد الله ناس.

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1000 متر برعاية «بن دسمال للمقاولات» البالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «دسمان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات»، «فاساري» لـ «يونيون للسباقات - عبد الله المعمري»، «مشاكل» لسالم راشد بن غدير، «نوتردام» لـ «عذبة للسباقات».

الشوط الخامس

ويشارك في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم، 8 خيول أبرزها «دبلن فارو» لديل برينان، «زوكيني» لحمدان بن حرمش، «ليدي سناز» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، «تولمونت» لحمد راشد بن غدير، «جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير، «إكسبريس روت» لـ «إسطبلات الراشد»، «كوست سكاي» لـ «سكاي للسباقات»، «جاكسونفيل» لهناء رفاعي.

الشوط السادس

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار جبل علي» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 8 خيول هي «ميد إن دبي» و «ريماس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «سينيكال بوينت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «المفتي» لحمدان سلطان علي السبوسي، «سيتي كينج» لحمد عبد الله علي عبيد الشامسي، «جرين جاكت» لـ «مزرعة ثري شيمنيز»، «كليمت ستريت» لـ «إسطبلات الراشد»، «ريبل لاف» لسعيد حميد الطاير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز