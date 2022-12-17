 نجل ولي عهد الفجيرة يشهد منافسات اليوم الثاني لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي 2022

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شهد نجل سمو ولي عهد الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، منافسات اليوم الثاني لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي 2022.

وكرّم الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي الفائزين في أشواط اليوم الثاني للبطولة، بحضور سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وتقام البطولة على مدار 3 أيام في الساحة المجاورة لقلعة الفجيرة بمشاركة 360 خيلاً من أنقى السلالات العربية منها 13 خيلاً دولياً، تتنافس جميعها على جائزة سيف الفجيرة الذهبي، وجائزة أفضل رأس وأفضل خيل في الفئة، بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 4 ملايين درهم.



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