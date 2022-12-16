عبدالله الشرقي يتوج أبطال اليوم الأول لدولية الفجيرة للخيل العربي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أبطال أشواط اليوم الأول من النسخة السابعة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي التي تنظم برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتختتم السبت بالمنطقة المجاورة لقلعة الفجيرة.

حضر الفعالية سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي وعدد من المسؤولين بالفجيرة وملاك المرابط وعشاق ومحبي الخيول.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة التي يشارك بها 360 رأساً من أنقى السلالات العربية جوائز قيمة بتكلفة 4 ملايين درهم، كما خصصت اللجنة المنظمة جوائز خاصة خلال اليوم الأول لأفضل رأس وأفضل خيل.

وخطفت الفرس (ع ج تاريم) لمربط عجمان الأضواء خلال فعاليات اليوم الأول وسجلت أعلى معدل بلغ 93.40 نقطة.

وفي بقية نتائج اليوم الأول من البطولة التي شملت 7 أشواط للمهرات والأفراس عمر سنة وسنتين و3 سنوات و4 سنوات وما فوق والتي شهدت منافسات قوية، حلت المهرة (سما الساد) بعمر سنة في المركز الأول عن الفئة (أ) للمالك عادل عمر المرزوقي بمعدل 90.40 نقطة.

وتصدرت القسم (ب) المهرة (أسيرة) لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول بمعدل 92.40 نقطة.

وعن فئة المهرات عمر سنتين خطفت المهرة (E.S. الشارقة) المملوكة للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي المركز الأول بمعدل 92.20 نقطة، فيما ذهب المركز الأول للفئة (ب) للمهرة (دي راسيل) المملوكة لمربط دبي للخيول العربية بمعدل 92.50 نقطة.

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