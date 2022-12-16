«مزنة» نجمة «صحراء المرموم» في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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توجت المهرة «مزنة» لإسطبلات الأصايل، بلقب الشوط الثالث المخصص للمبتدئة من سباق «صحراء المرموم» لمسافة 1600 متر في الحفل الخامس الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء أول من أمس، والذي تألف من 6 أشواط بلغت جوائزها المالية 470 ألف درهم، وجاء فوز «مزنة» الأول لها في المضامير بقيادة ريتشارد مولن وإشراف سالم الكتبي في زمن قدره 1:47:44 دقيقة.

فيما حققت خيول خالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف ارنست أورتيل، ثنائية بالفوز في الشوطين الأول والرابع، وجاءت البداية في مستهل الحفل، بفوز «أيه أف رمز» بلقب الشوط الأول من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200، بزمن قدره 2:28:68 دقيقة بعد أداء رائع ومنافسة قوية شملت 12 خيلاً.

وأكمل ثنائية خيول النابودة، «أيه أف غيار» بنيله لقب الشوط الرابع من سباق «واحة ليوا» لمسافة 1400 متر الذي شهد مشاركة 14 خيلاً، وتمكن البطل من قطع المسافة في زمن قدره 1:31:48 دقيقة.

وانتزع «رزاق بينونة» العائد إلى أبوظبي ريسينج لقب سباق «الربع الخالي» في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر المخصص لخيول الإنتاج المحلي، بقيادة الفارس باتريك كوسغريف، وإشراف المدربة المتألقة نسرين محجوب، مسجلاً زمناً قدره 1:32:86 دقيقة.

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وفاز «شجاع مسقط» للمالك والمدرب خليفة النيادي بلقب سباق «صحراء الختم» بمشاركة 8 من نخبة الخيول القوية، في خامس أشواط الحفل لمسافة الميل بقيادة سيف البلوشي مسجلاً زمناً قدره 1:44:50 دقيقة

واختتم الحفل في الشوط السادس بفوز «موسر» العائد إلى سلطان البلوشي بلقب سباق «صحراء القدرة» لمسافة 1600 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، بقيادة ساندرو بايفا وإشراف محمد إبراهيم في زمن قدره 1:36:88 دقيقة.

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