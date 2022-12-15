360 خيلاً في انطلاق «دولية الفجيرة لجمال الخيل العربي»

المصدر: الفجيرة- وام تصوير زيشان أحمد

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت اليوم فعاليات النسخة السابعة من بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي، بمشاركة واسعة لملاك الخيل والإسطبلات من مختلف أنحاء العالم، شهد انطلاق البطولة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وتقام البطولة في الساحة المجاورة لقلعة الفجيرة، بمشاركة 360 خيلاً من أنقى السلالات العربية، منها 13 خيلاً دولياً، تتنافس على جائزة سيف الفجيرة الذهبي، وجائزة أفضل رأس، وأفضل خيل في الفئة، بقيمة إجمالية للجوائز، تبلغ 4 ملايين درهم.

وأكد سالم الزحمي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ودعم سموه للبطولة، التي تهدف إلى الاهتمام بهذا الموروث الثقافي والإنساني الهام، وإبرازه عالمياً، والتعريف بأصالة الخيل العربية، وقيمتها المميزة في التراث العربي والإسلامي.

وقال: استضافة الفجيرة للبطولة سنوياً، تؤكد قدراتها الفنية والتنظيمية وإمكاناتها العالية في تنظيم مختلف أنواع المنافسات العالمية، التي تجتذب المهتمين وملاك الخيل، لاستعراض أجمل وأنقى سلالات الخيول العربية على أرض الفجيرة.

وتتضمن منافسات البطولة، إقامة 17 شوطاً على مدى 3 أيام، بمشاركة فئات الأمهار، والمهرات، والأفراس، والفحول، وجميعها من عمر سنة وحتى 4 سنوات فما فوق.

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