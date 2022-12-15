منصور الشدي يهدي F3 كأس جميرا للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توج الفارس منصور خميس الشدي، بلقب سباق كأس جميرا للقدرة لمسافة 119 كلم، والذي احتضنته مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم يوم أمس، بمشاركة نحو 130 فارساً وفارسة يمثلون أقوى الإسطبلات في الدولة.

وحقق الشدي اللقب على صهوة الجواد «إل نيز مو فرح» لإسطبلات F3 بعد تصدر المرحلة الرابعة والأخيرة، حيث أنهى المرحلة الأولى في المركز 15 والثانية في المركز 17 والثالثة في المركز الحادي عشر، قبل أن يتألق في المرحلة الختامية لينهي السباق في زمن قدره 4.18.46 ساعات.

وعزز الفارس راشد محمد المهيري حضور شعار إسطبلات F3 على منصة التتويج بعد أن حاز على الوصافة في المركز الثاني على صهوة الجواد «مشرف»، مسجلاً زمناً قدره 4.18.55 ساعات، يليه في المركز الثالث مصعب محمد بالقيزي الفلاسي على صهوة الجواد «كاسلبار ليجند» لإسطبلات جميرا.

وحققت المركز الرابع الفارسة بثينة خالد حبيب الرضا على صهوة الجواد «دريم تايم تي» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.18.56 ساعات.

وجاء في المركز الخامس الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الجواد «اتش اف اف فايبر» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.19.15 ساعات، يليه في المركز السادس الفارس عيسى الغيلاني على صهوة «ال ام تريمندو» لإسطبلات المغاوير، مسجلاً زمناً قدره 4.19.16 ساعات، وأحرز المركز السابع الفارس محمد سالم الحمادي على صهوة الجواد «داكتيلي ديكوا» لإسطبلات البراري مسجلاً زمناً قدره 4.19.27 ساعات.

تتويج الأبطال

وقام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الأولى، حيث تسلم الفارس منصور الشدي الكأس الذهبية، والوصيف راشد المهيري بالكأس الفضية، والفارس مصعب الفلاسي بالكأس البرونزية، كما حصل الفائزون بالمراكز العشرة الأولى على جوائز نقدية قيمة بواقع 200 ألف درهم للفائز بالمركز الأول.

والفائز بالمركز الثاني 180 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 160 ألف درهم، والفائز بالمركز الرابع 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الخامس 35 ألف درهم، وسيحصل كل فائز من المركز السادس حتى المركز العاشر على 30 ألف درهم.

وأشاد اللواء الدكتور محمد العظب بمستوى المنافسات في كأس جميرا الذي يعتبر من السباقات المهمة في روزنامة موسم مدينة دبي الدولية للقدرة، وقال إن أجواء الطقس الباردة نسبياً في الصباح الباكر أسهمت في انطلاق الفرسان بسرعات عالية، مشيراً إلى أن السباق شهد مشاركة مميزة من الفرسان الذين استطاعوا توزيع جهود خيولهم بكفاءة على مراحل السباق المختلفة والذي كان الحسم فيه لصالح إسطبلات F3 وجميرا.

وتطرق العظب إلى مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي يدشنه سباق السيدات في أواخر الشهر الجاري، وقال إن الكرنفال يعتبر من الفعاليات الكبرى التي ينتظرها أهل الخيل ومجتمع الفروسية، وكثفت اللجنة المنظمة جهودها استعداداً للحدث الذي يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بطل العالم للقدرة في مونديال 2014، متمنياً التوفيق لكل المشاركين في المهرجان الذي يشمل باقة من السباقات.

سباق التسعيرة

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة اليوم، سباق «التسعيرة» الدولي لمسافة 101 كلم، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة، والذي تم رصد جوائز نقدية قيمة للفرسان الفائزين بالمراكز الأولى إلى جانب دعم الملاك المشاركين عبر رصد تسعيرة قيمة للخيول الفائزة بالمركزين الأول والثاني إلى جانب بقية الخيول في حال رغبة اللجنة المنظمة في شرائها حسب التسعيرة المحددة.

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