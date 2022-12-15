خامس سباقات مضمار أبوظبي اليوم

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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يشهد نادي أبوظبي للفروسية أمسية اليوم، خامس سباقات الموسم الجديد الذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير للمهجنة الأصيلة، بمشاركة 76 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 470 ألف درهم.

وستكون بداية الحفل عند الخامسة مساءً بجولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة، ومشاركة 12 خيلاً، وفي الشوط الثاني تتنافس 14 خيلاً على لقب سباق «الربع الخالي» لمسافة 1400 متر، وينتقل الحفل في ثالث الأشواط إلى سباق «صحراء المرموم» لمسافة 1600 متر، والذي يشهد منافسة 14 خيلاً على اللقب.

أما الشوط الرابع فهو سباق «واحة ليوا» لمسافة 1400 متر، والشوط الخامس سباق «صحراء الختم» لمسافة الميل. ويختتم الحفل في الشوط السادس والأخير على لقب سباق «صحراء القدرة» لمسافة 1600 متر .

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