«دولية الفجيرة للخيل العربي» اليوم

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم فعاليات النسخة السابعة من بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، وتستمر 3 أيام في الساحة المجاورة لقلعة الفجيرة، وتتضمن منافسات البطولة إقامة 17 شوطاً على مدى الأيام الثلاثة، تبدأ من الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً .

وأكد سالم الزحمي رئيس اللجنة المنظمة أن هناك فرقاً كبيراً بين البطولات الماضية والنسخة الجديدة بمسماها الدولي، بدءاً من الجوائز المالية مروراً بالمنافسة القوية بين المرابط المحلية والدولية، إضافة إلى لجنة دولية.

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