منصور بن زايد يعتمد تشكيل اللجنة العليا لبطولة العالم للقدرة في بوذيب

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة تشكيل اللجنة العليا لبطولة العالم للقدرة التي تستضيفها قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي خلال شهر فبراير 2023.

وتضم اللجنة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق (رئيساً)، وسعود عبد العزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة، والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة، وعبدالله عبد الحميد الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل، ويعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية، والعميد دكتور جاسم إبراهيم المنصوري المنسق العام للجان (أعضاء).

وترأس اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي الاجتماع الأول للجنة بحضور عدد من مسؤولي اللجان الفرعية وهم أحمد محمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق مدير البطولة، وعبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات رئيس لجنة الافتتاح والختام رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة رئيس لجنة الفعاليات.

ومحمود زيود رئيس قسم القدرة والتحمل بالاتحاد رئيس اللجنة القانونية، والدكتور علي الطويسي رئيس قسم البيطرة رئيس اللجنة البيطرية، وياسر عبادة رئيس اللجنة المالية، ومصطفى مفوضي رئيس اللجنة الفنية، ومعاذ العقربي السكرتير التنفيذي ومقرر اللجنة، وتم الاطلاع على الملفات المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.

ونقل اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لأعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن سموه قد اعتمد تشكيل اللجنة العليا للبطولة، متمنياً لهم التوفيق.

ترحيب

ورحب الريسي في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة، مهنئاً الجميع بفوز الإمارات باستضافة بطولة العالم في قرية بوذيب العالمية، وقال: منذ اعتماد تشكيل اللجنة المنظمة العليا للبطولة تم عمل لقاءات عدة مع عدد من الجهات منها دائرة الثقافة والسياحة، وقناة ياس الناقل الرسمي للبطولة، وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي على هامش السباق التجريبي الذي أقيم بقرية بوذيب للقدرة، وتم استعراض آرائهم في مخرجات ونتائج السباق التجريبي التي كانت كلها إيجابية.

وشهد الاجتماع الأول للجنة عرض الشعار المقترح للبطولة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، حيث أبدى أعضاء اللجنة إعجابهم بفكرته وقدموا بعض الملاحظات، وأوصت اللجنة بإعادة تصميمه بعد أخذ الملاحظات بعين الاعتبار، والتنسيق مع الاتحاد الدولي للفروسية.

وقدم محمود زيود عبر مقطع فيديو تفاصيل السباق التجريبي الذي أقيم في قرية بوذيب لمسافة 160 كلم، والاجتماع الذي عقد مع مسؤولي الاتحاد الدولي، ورؤساء الفرق المشاركة في البطولة، حيث تم استعراض جاهزية مرافق القرية ونظام التوقيت الذي سيتم استخدامه في البطولة وعدد المسارات.

واطلع الاجتماع على الموقع المقترح لإقامة حفلي الافتتاح والختام، وتم الاتفاق على إعداد مقترح متكامل وخطة تفصيلية للحفلين والفعاليات المصاحبة للبطولة، مع التركيز على إبراز المعالم السياحية والهوية الوطنية والموروث التراثي والقيمة الثقافية لمدينة أبوظبي.

وتم التأكيد على صحة وسلامة الفرسان والوفود والجمهور والخيول من خلال وضع خطة طبية تتضمن توفير كل الاستعدادات للتعامل مع الحالات الطارئة، كما جرى استعراض جانب التغطية الإعلامية والتسويقية للبطولة، والعمل على الترويج للحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية لضمان جلب أكبر عدد من الجماهير لمتابعة البطولة.

واستعرض الاجتماع احتياجات القرية، وأكد أحمد السويدي المدير التنفيذي بالاتحاد مدير البطولة أن هناك خطة تشغيلية لتوزيع الأدوار بين اللجان العاملة لرفع التوصيات إلى اللجنة العليا للبطولة للاعتماد وبدء التنفيذ.

حرص

أكد أعضاء اللجنة العليا المنظمة لمونديال القدرة حرصهم الشديد على العمل بكل عزيمة وإصرار وتصميم لإخراج الحدث في أبهى صورة، من أجل تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات والتأكيد على أن أبوظبي موطن للبطولات العالمية وقبلة للنجوم والمشاهير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز