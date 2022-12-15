مباراتان في كأس تشرشل للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تشهد بطولة كأس السير ونستون تشرشل للبولو اليوم مباراتين تكشفان عن طرفي مباراة الختام والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

وتنطلق المباراة الأولى في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند وتجمع بين فريق الحبتور وفريق الباشا، وفاز الحبتور في مباراته الافتتاحية على فريق مهرة بثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف جول، ويسعى لتكرار الفوز لكي يضمن اللعب في النهائي، بينما خسر فريق الباشا أولى مبارياته أمام بن دري بثمانية أهداف مقابل تسعة لفريق بن دري، لذلك يسعى جاهداً للتعويض ولو على حساب فريق الحبتور، وتقام المباراة الثانية عند الرابعة عصراً بين فريقي بن دري وفريق مهرة.

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