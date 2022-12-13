«الحبتور» يتألق في «كأس تشرشل للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

استهل فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور مشواره ببطولة كأس السير ونستون تشرشل السنوية 2022 بفوز كبير على منافسه التقليدي فريق مهرة بقيادة خلف راشد الحبتور وبثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف جول، في بداية مشوار الفريقين بالبطولة التي تشهد مشاركة 4 فرق.

ومن المقرر أن يلتقي في الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس المقبل فريق الحبتور مع فريق الباشا وفي الرابعة عصراً يلتقي فريقا بن دري ومهرة بملاعب منتجع الحبتور للبولو والفروسية فيما تقام مباريات الختام يوم الأحد المقبل الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز