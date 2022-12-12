150 خيلاً من 16 دولة في كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عن قبول ترشيح قرابة 150 خيلاً قادمة من 16 دولة، للمشاركة في كرنفال كأس دبي العالمي 2023، والذي ينطلق بمضمار ميدان، 6 يناير المقبل، حيث تتنافس الخيول الدولية والمحلية الرفيعة في سباقات بجوائز قيمة على مدار 9 أسابيع، وتتصاعد وتيرة المنافسة خلالها تدريجياً، وصولاً إلى أمسية كأس دبي العالمي، يوم 25 مارس المقبل.

وتعكس القائمة المتنوعة للخيول المسجلة للمشاركة، نجاح كرنفال كأس دبي العالمي 2022، الذي يرحب بفائزين من المملكة المتحدة، فرنسا، أوروغواي، البحرين، والولايات المتحدة، وتشهد نسخة 2023 من كرنفال كأس دبي العالمي، قبول 147 خيلاً، من بينهم 9 خيول فائزة في سباقات الفئة الأولى.

وحقق المدرب دوغ أونيل المقيم في كاليفورنيا نجاحات كبيرة في دبي خلال العام الحالي، حيث أسرج 4 خيول فائزة من أصل 19 خيلاً مشاركة، ويدفع بفريق مكون من 11 خيلاً، من بينهم سلو داون آندي الفائز بالفئة الثانية، وصاحب المركز الثالث في «بريدرز كب ديرت مايل»، ومعه «غيت باك غولدي»، حامل لقب عود ميثاء ستيكس في مضمار ميدان، وكذلك جواد الثلاث سنوات «بي داوك» صاحب المركز السادس في بينسلفانيا داربي (فئة 1)، وقد ينضم إليه المدرب الفائز في السباقات الكلاسيكية، دالاس ستيوارت، الذي يدفع بالفائز في الفئة الثانية «لونغ رينج تودي»، فيما يسرج المدرب التركي ميرتكان كانتاماتشي، من إسطبلاته الأمريكية «إيفي جيتس» و«ستيج ليفت».

نجاح

وتعود خيول أمريكا الجنوبية مرة أخرى، مع وجود الفائزين بالفئة الأولى «لا فاليدادا»، و«نينو غوابو»، و«إل موسيكال» بإشراف المدرب القادم من الأرجنتين، خوان سالديفيا، بينما يحضر المدرب ريكاردو كولومبو، برفقة الجواد «لوريلي المتألق» في سباق غران بريميو بولا دي بوتريلوس (فئة 1)، فيما يعود «هيز إيه بالتر»، الحاصل على المركز الرابع في سباق بلو بوينت سبرينت (فئة 2)، مع المدرب الأسترالي ويل كلاركن، وبرفقة كل من «بو روسا» و«آيرونكلاد»، كما تعود بعد انقطاع خيول قادمة من كوريا الجنوبية، حيث يدفع المدرب يون غو بارك، بالجواد «هاينغبوك وانغيا»، فيما يشارك المدرب يونغ كوان كيم، بالجواد الأمريكي من الإنتاج «كينغ أوف ذا ماتش»، ويرحب كرنفال كأس دبي العالمي، بنجوم عائدة، مثل «إكويلاترال»، الذي يشارك للمرة الثالثة، بإشراف البريطاني شارلي هيلز، ومعه رفيقه بالإسطبل «خادم»، الذي فاز بالفئة الثانية منذ مشاركته الأخيرة في مضمار ميدان الموسم الماضي. ويدفع المدرب البريطاني ريتشارد هانون، بالخيول الفائزة في السباقات الفئوية «شينديت»، والمهرة «هابي رومانس»، صاحبة الوصافة في القوز سبرينت (فئة 1).

سعادة

وقالت ستيفاني كولي مسؤولة الاتصال الدولي بنادي دبي لسباق الخيل: سعداء بجودة الترشيحات التي حصلنا عليها من كافة أرجاء العالم للخيول المشاركة في الكرنفال، وعودة الخيول من دول مثل كوريا الجنوبية، التي عانت بسبب القيود المتعلقة بالوباء، أمر جميل، ويسعدنا أن نرحب بعدة نجوم وأسماء جديدة من بريطانيا، إيرلندا، وأمريكا.

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