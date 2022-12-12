تشكيل مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق برئاسة اللواء أحمد ناصر الريسي

ت + ت - الحجم الطبيعي



اعتمد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برئاسة سعادة اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي.

ونص القرار الذي يحمل رقم 67 لسنة 2022 على اختيار كل من مطر سهيل علي اليبهوني، وسعادة ناعمة عبدالرحمن محمد المنصوري، وأمل علي خليل مختار الصائغ، وخليل إبراهيم مراد حسن، وغانم محمد عبيد الهاجري، وسلطان محمد خليفة محمد اليحيائي، وأحمد عبدالرحمن أمين عبدالرحمن الشرفاء، وراشد ناصر راشد عبدالله آل علي، ومحمد سيف علي لمشورب الحبسي، وعلي مصبح علي مهنا الكعبي، لعضوية مجلس الإدارة، للدورة الانتخابية 2020 – 2024.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز