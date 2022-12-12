«إيجابي» يتألق في خامس سباقات العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتزع الجواد «إيجابي» للأصايل للسباقات، وإشراف سالم الكتبي، وقيادة ريتشارد مولن، لقب الجيمي في الشوط الثاني المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر في السباق الخامس للمضمار العيناوي، وانطلق «إيجابي» بقوة أكثر على بعد أمتار قليلة من خط النهاية ليتصدر السباق بفارق 0.5 طول عن صاحب المركز الثاني، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:05:52 دقيقة.

وأقيم السباق الخامس للمضمار العيناوي أول من أمس بحضور محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام لسباقات المضمار العيناوي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبلغ عدد الحضور 6000 متفرج من عشاق سباقات الخيول.

وحققت الفرس «إيه اس قوت» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، أفضلية في الشوط السابع والختامي لتتوج بلقب القطارة عن جدارة واستحقاق، وكانت الإثارة حاضرة منذ البداية في هذا الشوط بسبب المنافسة القوية بين الخيول المتسابقة، غير أن الفرس الرمادية بإشراف خليفة مطر النيادي، وقيادة سيف البلوشي، ركضت برشاقة خلال الأمتار الأخيرة لتقطع مسافة السباق البالغة 1000 متر في زمن قدره 01:06:98 دقيقة وتتصدر بفارق طول عن أقرب الملاحقين.

كأس الوثبة

وتوج المهر «برجة» لخليفة مطر النيادي، بلقب الشوط الأول على كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، وجاء تتويج المهر الفائز تحت قيادة جيسوس روزاليس، بفارق 4.25 أطوال عن ملاحقه المباشر، وبزمن قدره 02:05:45 دقيقة.

واكتسح المهر «فدوان» للرحماني للسباقات، منافسيه بفارق 8.28 أطوال عن أقرب الملاحقين، ليتوج بلقب زاخر في الشوط الرابع للخيول المبتدئة توليد الإمارات والبالغ مسافته 1600 متر، وركض المهر الفائز بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة أنطونيو فريزو، برشاقة واضحة لينفرد بالصدارة منذ اللفة الأولى وحتى خط النهاية قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 01:50:90 دقيقة.

وفاز الجواد «يورمان» لمحمد خليل أحمد، وإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشيه، بلقب المسعودي في الشوط الثالث المخصص للخيول المهجنة والذي انطلق لمسافة 1600 متر، ونجح الجواد الفائز في تجاوز منافسيه بمسافة مريحة بلغت 4.25 أطوال عن أقرب ملاحقيه، وبزمن قدره 01:41:89 دقيقة.

نجاح

وتوجت المهرة «مسكوت الموري»، لإسطبلات ليوة، وإشراف عبد العزيز داؤود، وقيادة ساندرو بايفا بلقب الهيلي، في الشوط الخامس والذي انطلق لمسافة 1400 متر، وتجاوزت المهرة الفائزة أقرب ملاحقيها بفارق 1.25 طول قاطعة مسافة السباق في زمن قدره 01:36:15 دقيقة، وهذا هو الفوز الثاني على التوالي للمهرة الرمادية بعد فوزها الأسبوع الماضي على نفس هذا المضمار.

وفاز المهر «آر بي سراب» لمنصور السنيدي، وإشراف خليفة مطر النيادي، وقيادة أنطونيو فريزو، بلقب الخبيصي، في الشوط السادس، للخيول المبتدئة، لمسافة 1000 متر، وانطلق المهر الفائز بقوة أكثر خلال الأمتار الأخيرة ليتصدر السباق في اللحظة الأخيرة بفارق طول عن صاحب المركز الثاني، وبزمن قدره 01:06:86 دقيقة، ومنح الفوز الثنائية للمدرب والفارس بعد فوزهما في شوط سابق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز