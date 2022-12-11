هيمنة مطلقة لخيول أحمد بن راشد في «ميدان»

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا، خالد المهيري

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هيمنت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على مجريات الأمسية الخامسة لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل»، التي أقيمت على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «دي بي ورلد»، إذ حققت خيول سموه رباعية جاءت عبر «تهديد» بطل الشوط الثالث، «سياسي» بطل الشوط الرابع، «مهيب» بطل الشوط الخامس الرئيس «بطولة القرهود للسرعة».

و«سيوف» بطل الشوط السادس «مردف ستيكس». وظفرت «وضحة» لـ«الوثبة للسباقات» بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة.

كما شهدت الأمسية تألق المدرب مايكل كوستا الذي حقق ثلاثية، فيما ظفر الفارس برناردو بينيرو بثنائية خلال السباق.

الشوط الأول

اقتنصت «وضحة» لـ«الوثبة للسباقات» لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية «مرفأ ديرة» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلة زمناً قدره 1.19.69 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «جاب حداد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب عرفان إلهي.

وجاء في المركز الثالث «إيناتو دو كارير» لعلي حداد بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

الشوط الثاني

وظفر «برق الإمارات» لإسماعيل محمد بلقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «خور دبي» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلاً زمناً قدره 1.25.00 دقيقة وبفارق طول «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الثالث

وحقق «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «ميناء الحمرية» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.37.95 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «رانشيرو» لديارمويد كلوهيسي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

وظفر «سياسي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع لمسافة 1900 متر برعاية «ميناء راشد» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 2.01.49 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «موطني» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب مروان البيضائي.

وحل في المركز الثالث «واثق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط الخامس

وتوج «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم» برعاية «دي بي ورلد الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 132 ألفاً و 500 درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.10.93 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «توز» لـ «اسطبل داكي» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «مترفع» لـ «شادويل» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السادس

وحقق «سيوف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «مردف ستيكس» لمسافة 1400 متر برعاية «ميناء جبل علي» البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.25.79 دقيقة و بفارق طول وربع الطول عن «شارب ارمي» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «لونج كيس» لـ «مربط غوارا ديل سور» بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو اولاسكواجا.

الشوط السابع

واقتنص «أجست فيسكال» لـ «مزرعة لابوم» لقب الشوط السابع لمسافة 2000 متر برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي – جافزا» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 2.05.47 دقيقة وبفارق 7 أطوال وربع الطول عن «فيربوتين» لـ «اسطبلات الراشد» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «تيل مي ثندر» لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

محمد الشحي: الرباعية مؤشر قوي لجاهزية خيولنا للكرنفال

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على الرباعية الكبيرة التي حققها الإسطبل الأصفر خلال الأمسية.

مؤكداً أن هذه الانتصارات هي مؤشر كبير لمدى استعدادات الإسطبل لخوض غمار تحدي كرنفال كأس دبي العالمي الذي سينطلق الشهر المقبل.

وتحدث عن بطل الشوط الثالث «تهديد» قائلاً: «البطل أثبت قوته وتألقه أكثر من «مرسال» الذي قدم أداء مميزاً على مضمار جبل علي، و لكن لم يحالفه الحظ في هذا الشوط، لذا أعتقد بأن «مرسال» سوف يعود إلى سباقات جبل علي، وسيتم تجهيزه للمشاركة في بطولة «جبل علي للميل»، أما بالنسبة لـ «تهديد» هو حصان مستمر في التطور».

وذكر الشحي أن «سياسي» بطل الشوط الرابع أثبت جدارته في الشوط، متغلباً على أبرز الخيول المرشحة، وهو بطل متطور بشكل كبير.

إعادة اكتشاف

وعبر محمد الشحي عن سعادته البالغة بتحقيق «مهيب» لقب «بطولة القرهود للسرعة»، مشيراً بأن المدرب مايكل كوستا أعاد اكتشاف البطل كحصان سرعة وأثبت قوته وجدارته في ظل مشاركة أقوى خيول السرعة في هذا الشوط.

وعن «سيوف» بطل «مردف ستيكس» قال محمد الشحي: «المدرب مايكل كوستا يعتبر هذا البطل واحداً من أفضل خيول السنتين في الإسطبل، أعتقد أن الوجهة المقبلة ستكون سباق الـ «2000 جينيز الإماراتي» في كرنفال كأس دبي العالمي، ولكن القرار الأخير سيتخذه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم».

ماجد الجهوري: فوز «وضحة» متوقع

نوه المدرب ماجد الجهوري بالفوز الذي حققته المهرة «وضحة» لـ«الوثبة للسباقات» التي ظفرت بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، مؤكداً أن المسافة جاءت مناسبة لها، وكما ذكر الفارس برناردو بينيرو قبل السباق بأن «وضحة» لو أدت الأداء ذاته في التدريبات فإن الفوز سيكون مضموناً بنسبة %90، وهذا الذي حدث.

وقال: إن المسافة والأرضية ساعدتا «وضحة» وهي مناسبة لها في المشاركات المقبلة، مشيراً إلى أن البطلة تعودت على سرعة الانطلاقة وأن تكون في المقدمة.

إسماعيل محمد: «برق الإمارات» ناسبته المسافة

أشاد المالك والمدرب إسماعيل محمد بالأداء الكبير الذي قدمه «برق الإمارات» الذي ظفر بلقب الشوط الثاني خلال الأمسية.

وقال: إن البطل ناسبته المسافة، وقادر كذلك على المشاركة في سباقات الميل، التي سوف تدخل دائرة اهتماماتنا في السباقات المقبلة. وأكد إسماعيل محمد أنه سيرى تصنيف الخبراء للبطل وحالته عقب السباق ليحدد مشاركته المقبلة.

كما أعلن إسماعيل محمد أن الإسطبل سيستقدم 20 خيلاً من بريطانيا للمشاركة في كرنفال كأس دبي العالمي الذي سينطلق الشهر المقبل، ومعظم أعمارها في السنتين.

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