قرية بوذيب جاهزة لاستضافة مونديال القدرة

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، صباح اليوم «السبت»، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، اجتماعاً لرؤساء الفرق المشاركة في بطولة العالم للقدرة 2022 لمسافة 160 كلم «3 نجوم»، التي تستضيفها قرية بوذيب في 25 فبراير المقبل.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة المنظمة، وضم مصطفى المفوضي المدير الفني لبطولة العالم للقدرة، ومحمود الزيودي رئيس قسم القدرة باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وكريستيان لوزانو رئيس لجنة التحكيم لبطولة العالم للقدرة، وشارون دو بليسيس المندوب الفني للبطولة، والدكتور ياسين المعتمري المندوب الفني للبطولة. وشهد الاجتماع سامي الدهامي رئيس المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، فضلاً عن رؤساء الفرق المشاركة وعدد كبير من أعضاء اللجان الفنية للبطولة. وقدم الاجتماع الدكتور علي الطويسي رئيس لجنة البيطرة باتحاد الإمارات للفروسية، وشارك عدد كبير من رؤساء وأعضاء الفرق من مختلف أنحاء العالم في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، وقدموا مداخلاتهم التي تم الرد عليها من قبل أعضاء اللجنة المنظمة.

وأكد مصطفى المفوضي جاهزية قرية بوذيب لاستضافة الحدث، وأجاب عن استفسارات رؤساء الفرق، المتعلقة بإقامة الفرسان والأطقم الفنية، وعمليات تجهيز المسارات في القرية، إضافة إلى العديد من الموضوعات التي أثارها رؤساء الفرق وتمت الإجابة عنها.

وتناول الاجتماع الحديث عن الأمور الفنية، والتنظيمية، والإدارية، والتحكيمية، المتعلقة بالبطولة، والتي شملت مسار السباق ومراحله ومسافاته ومحاوره، إضافة إلى الأمور اللوجستية المتعلقة بترحيل الخيول ووصولها إلى الدولة، وإقامة أطقم الفرق وإجراءات تأشيرة الدخول، وغيرها من الموضوعات المختلفة.

تميز

وأشاد رؤساء الفرق برحابة وتميز مرافق قرية بوذيب، إضافة إلى أطقم العمل الفنية العاملة في القرية، وذلك من خلال متابعتهم للسباق التجريبي لبطولة العالم، الذي أقيم أمس، كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لاتحاد الفروسية لحفاوة الاستقبال والاستضافة لحضور السباق والاطلاع على مرافق قرية بوذيب ومحاور السباق.

وطالب عدد من رؤساء الفرق بأن تكون نقاط توزيع المياه لتبريد الخيل بعد كل 3 كيلومترات بدلاً من 5 كيلومترات، كما طالبوا بتخفيض الحد الأدنى للسرعة خلال السباق، ووعدت اللجنة المنظمة بالنظر بعين الاعتبار لكل الطلبات والمقترحات المقدمة.

فوز

يشار إلى أن قرية بوذيب الدولية للقدرة كانت قد فازت بحق تنظيم بطولة العالم للقدرة 2022، حيث تقدمت بملف متكامل للاتحاد الدولي للفروسية لاستضافة البطولة، وتوافرت فيه كل العناصر المطلوبة لتنظيم البطولة من السلامة والأمان للفرسان والخيول، إلى جانب الطبيعة الجغرافية التي تساعد على إنجاح البطولة وإظهارها بالشكل الأفضل.

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