«أبوظبي» و«غنتوت» في افتتاح «الإمارات الدولية للبولو» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، في الرابعة من عصر اليوم بملعب الشيخ زايد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مباريات بطولة الإمارات الدولية للبولو الـ22، التي ينظمها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تزامناً مع احتفالات البلاد بعيد الاتحاد الـ51، والتي تتجدد انطلاقتها بمشاركة 3 فرق، ممثلة في فريق غنتوت (حامل اللقب)، وأبوظبي بولو، ولامار بولو، والتي تفتتح بلقاء يجمع بين فريقي غنتوت بولو (حامل اللقب) وفريق أبوظبي بولو في ديربي خاص، وبعد غدٍ يتقابل غنتوت ولامار بولو وسيكون ختام مباريات الدور التمهيدي يوم الأربعاء المقبل بلقاء يجمع بين فريقي أبوظبي ولامار بولو وتحدد للحفل الختامي السبت المقبل.

ورصد النادي الجوائز القيمة للفرق الفائزة بهذه المناسبة الاحتفالية السنوية، والتي صنفت بمستوى (10 ـ 12 هانديكاب) لتمثل واحدة من بطولات بولو الإمارات القوية، لمشاركة العديد من الوجوه الشابة ونخبة من اللاعبين المخضرمين المواطنين والمحترفين المقيمين. جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة السنوية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي بفندق جنة برج السراب في أبوظبي بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، والكابتن ناصر الشامسي عضو مجلس إدارة نادي غنتوت كابتن فريق النادي، وأسامة شروف، نائب الرئيس – المبيعات والتسويق لفنادق ومنتجعات جنة، (الراعي الفندقي لنادي غنتوت) وبحضور عدد من اللاعبين المشاركين في إنجاح البطولة السنوية وممثلي وسائل الإعلام.

ونقل سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت تحيات وترحيب سمو رئيس النادي، مهنئاً القيادة الرشيدة بذكرى الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51، متمنياً المزيد من الخير والنماء والرخاء والازدهار لمسيرة دولة الاتحاد في ظل رؤية القيادة الرشيدة، وقال: يسعدنا في نادي غنتوت وبناء على توجيهات ومتابعة واهتمام سمو رئيس النادي الحرص على تنظيم تلك البطولة السنوية التي بلغت عامها الـ22، وسط مشاركة مميزة من اللاعبين البارزين، متمنين التوفيق لكافة الفرق والنجاح للبطولة والحفل الختامي لها.

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