الأوروغوانية سبين بطلة «بروفة مونديال القدرة»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّجت الفارسة الأوروغوانية سيسيليا سبين، بلقب السباق التجريبي لمونديال القدرة لمسافة 160 كلم دولي «3 نجوم»، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، فيما انتزع الفارس حسن الحمادي، لقب السباق الدولي لمسافة 120 كلم، الذي أقيم بالتوازي مع السباق التجريبي، الذي تكلل بالنجاح، حيث اختبر المدربون خيولهم على نوعية الأرضية والمسافة.

ونظّمت السباق قرية بوذيب الدولية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويعتبر السباق البروفة الرئيسية لبطولة العالم للقدرة التي تستضيفها قرية بوذيب في 25 فبراير المقبل.

وتمكنت الفارسة سيسيليا سبين من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «لوبيتا» لإسطبلات العين بزمن قدره 8:34:22 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 18.66 كلم/‏‏‏ ساعة، تلاها في المركز الثاني الفارس الإماراتي سعيد سالم المهيري على صهوة «أحمد دو بارثاس» لإسطبلات «أم7» بزمن وقدره 8:39:43 ساعات، وحل في المركز الثالث الفارس الأوروغوياني اندريس ريفيرو على صهوة «اس ام فابريكو» لإسطبلات العين أيضاً، وسجل زمناً وقدره 8:42:10 ساعات.

وتألف السباق الذي يعتبر البروفة الرئيسية لبطولة العالم للقدرة، من 5 مراحل، وبلغت مسافة المرحلة الأولى ذات الأعلام البنية 40 كلم، ومن ثم بدأت المرحلة الثانية ذات الأعلام الصفراء لمسافة 35 كلم، ثم انطلقت المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالأعلام الزرقاء لمسافة 30 كلم، ومن ثم المرحلة الرابعة التي تم ترسيمها بالأعلام الحمراء ومسافتها 35 كلم، ثم المرحلة الخامسة والأخيرة التي تم ترسيمها بالأعلام الخضراء وبلغت مسافتها 20 كلم.

120

ونجح الفارس حسن الحمادي، في تحقيق لقب السباق الدولي لمسافة 120 كلم «فئة نجمتان»، على صهوة «ملكيان ماجير» لإسطبلات العاصفة، قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 5:44:20 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 21.14 كلم/‏‏‏ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة سيسيليا جارسيا على صهوة «جيد فنمس» لإسطبلات فيكتوريوس، مسجلة زمناً قدره 5:46:32 ساعات، فيما حل في المركز الثالث الفارس بهايرو سينج على صهوة «دون ديل ري» لإسطبلات «أم 7» بزمن قدره 6:10:16 ساعات.

ملف متكامل

وكانت قرية بوذيب الدولية للقدرة قد فازت بحق تنظيم بطولة العالم للقدرة 2022، حيث تقدمت بملف متكامل للاتحاد الدولي للفروسية لاستضافة البطولة، وتوافرت فيه كل العناصر المطلوبة لتنظيم البطولة، في ظل توفير كل اشتراطات السلامة والأمان للفرسان والخيول، إلى جانب الطبيعة الجغرافية التي تساعد على إنجاح البطولة وإظهارها بالشكل الأفضل.

ويعقد صباح اليوم بقرية بوذيب الاجتماع الفني المقرر مع رؤساء الفرق المشاركة في بطولة العالم، وسيركز الاجتماع على الأمور الفنية، والتنظيمية، والإدارية، والتحكيمية المتعلقة بمسار سباق بطولة العالم ومراحلها ومسافاتها، ومحاورها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز