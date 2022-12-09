خامس سباقات «نادي دبي لسباق الخيل» برعاية «دي بي ورلد» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق اليوم خامس سباقات «نادي دبي لسباق الخيل» على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «دي بي ورلد»، التي تتضمن 7 أشواط، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية 687 ألفاً و 500 درهم.

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد الإمارات» و«جافزا»: لطالما كانت «دي بي ورلد» في طليعة الداعمين للفعاليات الرياضية بدولة الإمارات، واستلهاماً من جهود ورؤية قيادتنا الرشيدة في رعاية رياضة الفروسية والارتقاء بمستواها، فإننا نؤكد على التزامنا التام بتطوير سباقات الخيل في الدولة، ويأتي تعاوننا مع بطولة «القرهود للسرعة» مواكباً وتحقيقاً لتلك الغاية، ونتطلع من خلال هذه الرعاية إلى تحفيز التطور في رياضة الخيل والفروسية في الدولة.

ومن جانب آخر، رحب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل بعودة «دي بي ورلد» لمضمار ميدان، وقال: لطالما كانت «دي بي ورلد» داعمة للأنشطة الرياضية في دبي من خلال دعمها لرياضتي الغولف وسباقات الخيل تحديداً، ونثمن دعمها طوال موسم سباقات الخيل ونأمل أن يقضي فريقهم وضيوفهم أمسية رائعة معنا اليوم.

الشوط الخامس

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس الرئيس «القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم» برعاية «دي بي ورلد الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 132 ألفاً و 500 درهم، بمشاركة 8 خيول أبرزها «مترفع» و «راعب» لـ «شادويل»، «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم، «فريدم فايتر» لـ «إسطبلات الراشد»، «توز» لـ«اسطبل داكي»، «أوبر كلاس» لـ «مربط غوارا ديل سو».

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية «مرفأ ديرة» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بمشاركة 12 خيلاً أبرزها «وضحة» لـ«الوثبة للسباقات»، «جاب حداد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، «فخر» لـ «الخيالة السلطانية العمانية»، «ايه إف بريق» لخالد خليفة النابودة، «إيناتو دو كارير» لعلي حداد.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «خور دبي» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم، 6 خيول أبرزها «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «برق الإمارات» لإسماعيل محمد، «جولدن آرش» و«كليمت ستريت» لـ «إسطبلات الراشد»، «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي، «فيوجن جولد» لـ«ألتيما القابضة للتهجين».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «ميناء الحمرية» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «داون اون دا بايو» و «كوكبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مرسال» و «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «باباسيتو» و «سيلفر جوبيلي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر برعاية «ميناء راشد» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم، مشاركة 10 خيول أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «واثق» و «سياسي» و «نايفة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «شور ستريت» لـ «إسطبلات الراشد».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «مردف ستيكس» لمسافة 1400 متر برعاية «ميناء جبل علي» البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، مشاركة 8 خيول أبرزها «سيوف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «لونج كيس» لـ «مربط غوارا ديل سور»، «السيوب» لسعيد حميد الطاير، «شارب ارمي» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 2000 متر برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي – جافزا» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 11 خيلاً أبرزها «ترومبت مان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،«كحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «تابيتيوشن» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «أجست فيسكال» لـ «مزرعة لابوم».

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