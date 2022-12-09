«الشارقة كلباء لقفز الحواجز» ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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تنطلق اليوم على شاطئ منتزه كورنيش كلباء منافسات الشارقة كلباء الأولى لقفز الحواجز، وتستمر منافسات المهرجان على مدار ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، في أجواء استثنائية.

تقام منافسات المهرجان تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتعد منافسات القفز ضمن مهرجان الشارقة كلباء الأولى، وأضافت اللجنة العليا المنظمة لمنافسات المهرجان، شوطاً ترفيهياً وتقوم فكرته على تقسيم الميدان إلى قسمين، وبتصميم مسارين متطابقين، ودخول فارسين معاً وصاحب الجولة النظيفة من دون خطأ في الزمن الأسرع يصعد للدوري الثاني.

وقال سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق: كلباء على أهبة الاستعداد للعرس الرياضي والذي يعد إضافة كبيرة لأجندة الفروسية في الإمارات مقدماً الدعوة لعشاق ومحبي رياضة الفروسية لحضور فعاليات المهرجان.

8 منافسات

ويتضمن المهرجان 8 منافسات لقفز الحواجز، مجموع جوائزها (200) ألف درهم، وتقام في ثلاثة أيام وجميعها مفتوح المشاركة وعلى المشاركين اختيار المناسب حسب فئات الفرسان وقدرات الخيول، وستقام منافستان اليوم في أول أيام المهرجان، بمواصفات المرحلتين ، وفي اليوم الثاني ثلاث منافسات جميعها بمواصفات الجولة الواحدة، وفي ختام المهرجان، تقام ثلاث منافسات، الأولى بمواصفات الجولتين على حواجز (130) سم، والثانية جولة لتحديد الفائزين دون خطأ على حواجز يبلغ ارتفاعها (140) سم، والأخيرة بخروج المهزوم.

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