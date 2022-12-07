شارلي آبلبي يتوج ببطولة المدربين في بريطانيا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج مدرب جودلفين شارلي آبلبي رسمياً ببطولة المدربين في بريطانيا للمرة الثانية على التوالي، ليكمل بذلك ثلاثية الإسطبل الأزرق الملكي الذي حقق لقب بطولة الملاك في بريطانيا، للمرة 15 في تاريخ البطولة، وفارس الفريق، وليام بويك، الذي ظفر بلقب بطولة الفرسان للمرة الأولى في شهر أكتوبر الماضي.

وتقدم آبلبي بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم ومساندة سموه لفريق العمل، إذ ظل فارس العرب القوة المحركة لها ومصدراً دائماً لإلهام الجميع. وقال: «المحافظة على اللقب كانت معركة شرسة، والمدرب وليام هاجس خصم عنيد، واستمرت المواجهة على اللقب حتى الرمق الأخير.

حيث كانت أمسية «يوم الأبطال» بجوائزه الكبيرة عنصراً حاسماً في تحديد معالم البطولة، أود أن أتقدم بالشكر لكل فريق العمل في الإسطبل من مساعدين وفرسان، بالإضافة إلى جميع العاملين، إذ إن مهارتهم وتفانيهم هو ما مكننا بالطبع من الاستمتاع بموسم رائع آخر».

خطط مستقبلية

وكشف شارلي آبلبي عن خطط الفريق للموسم المقبل قائلاً: ««مودرن جيمز» جواد مخلص للغاية، ورأيناه في كل الأرضيات في إنجلترا، وفرنسا، وكندا، وأمريكا. هذا الحصان محترف إلى أبعد الحدود في كل تصرفاته، ونحن محظوظون جداً لوجود حصان مثله في الإسطبل. هدفه الرئيسي سيكون الدفاع عن لقبه في بريدرز كب مايل في نهاية الموسم المقبل في سانتا انيتا».

وأضاف: ««نيتف تريل» سيستهل موسمه الجديد بسباق «كوين آن ستيكس»، و«اديار» سيتجه إلى «برينس اوف ويلز ستيكس»، و«كريتف فورس» سيخوض سباق «بلاتينيوم جوبيلي ستيكس»، و«نيو لندن» سيشارك بسباقي «كورونيشن كب»، و«هاردويك ستيكس»، بينما «هركين لين» ستقتصر مشاركاته على أرضيات رخوة في موسم الخمس سنوات».

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