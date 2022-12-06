«فيرست كلاس»بطل جوهرة تاج زايد

المصدر: أبوظبي -أحمد عيسى

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توّج الجواد «فيرست كلاس» العائد إلى نايف الكعبي، بلقب النسخة الثامنة من سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر، الذي شهده مضمار نادي أبوظبي العشبي أول من أمس، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، في أمسية شهدت 7 أشواط من التحديات القوية، بمشاركة نخبة الخيول، وسط حضور جماهيري كبير.

وشارك في تتويج الفائزين، بسباق الجوهرة، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس جمعية الإمارات للخيول العربية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، كما حضر الحفل وشارك في التتويج الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، ونورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وخلود النعيمي ممثل شركة الأعلاف الوطنية، وتابع السباق مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة وعدد كبير من الضيوف.

5 ملايين

وانتزع «فيرست كلاس» لقب الجوهرة الذي تبلغ جائزته 5 ملايين درهم، بقيادة الفارس رونان توماس، وإشراف جون دي ميول، قاطعاً المسافة في 2:26:74 دقيقة، وحلت «ليدي برنسيس» لخليفة الكواري، الفائزة بالنسخة الماضية في المركز الثاني بفارق طول بقيادة الفارس جيم كراولي.

وتوجت المهرة «دارين» العائدة إلى ياس للسباقات، بلقب الشوط الثالث سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة الميل بقيادة الفارس دين أونيل واشراف المدرب جان دي روال، وقطعت المسافة في 1:44:72 دقيقة، بعد منافسة قوية مع «بشارة» للأصايل التي وصلت معها لخط النهاية في وقت واحد لتأتي بقيادة ريتشارد مولن في المركز الثاني بفارق أنف.

عيد الاتحاد

وفاز «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بلقب الشوط السادس من سباق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- عيد الاتحاد للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة الميل، بإشراف دووج واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:34:82 دقيقة.

وخطف «ايه إف الوجل» لمالكه خالد خليفة النابودة الفوز بلقب سباق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- عيد الاتحاد، في الشوط الرابع من الحفل المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر والذي بلغت جائزته المالية 500 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس باتريك دوبس، وأشراف إرنست أورتيل بزمن قدره 1:43:67 دقيقة، محققاً التفوق على منافسه القوي «بحر مسقط» الذي حل وصيفاً بفارق طول وربع الطول.

انتصار أول

وفاز «صني دو لوب» لمالكه ومدربه حمد المرر، بلقب الشوط الأول من سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2200 متر، في انتصاره الأول بمضامير الدولة بقيادة الفارس باتريك دوبس قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:31:71 دقيقة.

وفازت «نادية دي لوب» لمالكها يحي المسروري بسباق الشوط الثاني لمسافة الميل بإشراف سليمان الغنيمي وقيادة أنطونيو فريزو في زمن قدره 1:43:58 دقيقة محققة أيضاً أول فوز لها بالدولة بعد شوط مثير وحماسي بمشاركة حصة كاملة من الخيول.

شوط الختام

واختتم الحفل بفوز باهر للجواد «أيه أف رسام» لخالد النابودة، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف إرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 1:45:25 دقيقة.

سباق قوي

عبّر نايف الكعبي مالك «فيرست كلاس» بطل سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عن سعادته بالفوز الذي تحقق، ذاكراً أن السباق كان قوياً وشهد مشاركة أفضل الجياد التي تنافست جميعها من أجل التتويج، وقال: الخيل البطل أثبت تميزه وقوته، ومنحنا هذا الانتصار الغالي في أمسية رائعة.

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