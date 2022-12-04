«إبرا أتاك» يخطف لقب «كأس سباق الاتحاد 51»

المصدر: دبي - ياسر قاسم - خالد المهيري

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احتفى مضمار «جبل علي» بـ«عيد الاتحاد الـ51»، عبر السباق الرابع الذي أقيم أمس، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، ورعاة السباق، إضافة إلى عدد غفير من الجماهير المحبة لسباقات الخيل.

وظفر «أوندا روجينتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الرابع، فيما حقق المالك البشير سالم الحراري ثنائية عبر «إبرا أتاك»، الذي خطف لقب الشوط الثالث «كأس سباق الاتحاد 51» ، و«دجنيتي جوي»، الذي توج بلقب الشوط الخامس لمسافة 1200 متر.

الشوط الأول

ظفر «ميقات» لعلي خلفان الشاوي بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية «جرين أوسيس التجارية» البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي، مسجلاً زمناً قدره 01.34.72 دقيقة، وبفارق رقبة عن «إيه إف فرستق» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب إرنست أورتيل. وجاء في المركز الثالث «إيه إف منعوت» لعبدالله محمد علي اليبهوني بقيادة الفارس جيسوس روزاليس وإشراف المدرب خليفة النيادي.

الشوط الثاني

اقتنص «فلاينج هنتر» لسلطان علي لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار»، البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 01.25.91 دقيقة، وبفارق 3 أطوال عن «مستر راج» لأحمد بن طوق المري بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وحل ثالثاً «لارش» لناصر عسكر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثالث

حقق «إبرا أتاك» لمالكه البشير سالم الحراري لقب الشوط الثالث «كأس سباق الاتحاد 51» «الرئيس الأول» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل»، البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي، مسجلاً زمناً قدره 01.25.47 دقيقة، وبفارق رأس عن «بوشارت» لـ«فريق البيت متوحد» بقيادة الفارس كونور بلينز وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «ميلرز هاوس» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

ظفر «أوندا روجينتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «إسكانا - تكافل الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين»، البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 01.12.48 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «رزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا. وحل ثالثاً «فيوجن جولد» لـ«ألتيما القابضة للتهجين» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

اقتنص «دجنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري لقب الشوط الخامس لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري»، البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 01.12.96 دقيقة، وبفارق رقبة عن «آكت أوف ريزون» لهناء رفاعي، بقيادة الفارس مهند غزلي وإشراف المدرب أسامة رفاعي. وجاء في المركز الثالث «زامت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط السادس

حقق «تولمونت» لحمد راشد بن غدير لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «مركز دبي العقاري»، البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 01.38.33 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «ميادين» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «زينهم» لـ«شادويل» أيضاً بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السابع

ظفر «ركيز» لـ«إسطبلات الراشد» بلقب الشوط السابع الختامي «الرئيس الثاني» لمسافة 1950 متراً برعاية «مضمار جبل علي»، البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 01.58.69 دقيقة، وبفارق طولين ونصف الطول عن «داراميثوس» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري. وجاء في المركز الثالث «نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

محمد الشحي: مضامير الدولة حرصت على الاحتفال بالمناسبة العزيزة

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51.

وأضاف أن كافة مضامير الدولة حرصت على الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً، إيماناً من الجميع بأهمية التواصل والمشاركة في الفعاليات الوطنية والمجتمعية، خصوصاً في هذه الأمسية الوطنية. كما أشاد محمد الشحي بالوجود الجماهيري، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الاحتفالات التي أقيمت في مضمار جبل علي.

محمد الأحمد: سنواصل مبادراتنا خلال الموسم



تقدم محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص التهاني والتبريكات، للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51.وأكد محمد الأحمد أن إدارة المضمار، حرصت على الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية بطريقة مبتكرة، عبر السحوبات والجوائز التي نالت رضا جماهير المضمار العائلي، الذين توجدوا بشكل كثيف خلال السباق.

وأضاف أنهم قاموا أيضاً بدعم مشاريع الشباب ، حرصاً منا على أهمية تبنّي المواهب الشابة، مشيراً إلى أنهم سيواصلون هذه المبادرات خلال الموسم.

وكشف محمد الأحمد أن إدارة المضمار، قامت بضم عدد من المواهب الإماراتية الشابة، لكي يكونوا ضمن فريق عمل المضمار الأصفر. وتقدم محمد الأحمد بخالص الشكر والتقدير لوسائل الإعلام على جهودهم الجبارة، مؤكداً أن هناك الكثير من المفاجآت في انتظار الإعلاميين خلال الفترة المقبلة.

أحمد الشميلي: «إبرا أتاك» متطور

عبّر المدرب أحمد الشميلي عن سعادته البالغة بتحقيق «إبرا أتاك» لمالكه البشير سالم الحراري، لقب الشوط الثالث «كأس سباق الاتحاد 51»، «الرئيس الأول» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل». وقال أحمد الشميلي أن البطل متطور ومتأقلم مع أرضية مضمار جبل علي، متوقعاً أن يتطور مستواه أكثر في السباقات والمشاركات القادمة.

وأكد أن الخيار السابق للبطل، كانت المشاركة على مضمار «ميدان»، إلا أنه أرتأى مشاركة البطل في المضمار الأصفر، نظراً لمشاركاته السابقة. وأضاف أن المنافسة كانت قوية وشرسة للظفر باللقب، نظراً لمشاركة أقوى الخيول، إلا أن البطل تمكن من حسم اللقب بجدارة. وعن الوجهة المقبلة، قال أحمد الشميلي إن التصنيف سوف يحدد الوجهة المقبلة.

أحمد بن حرمش: «فلاينج هنتر» تناسبه مسافة الـ1600 متر

أشاد المدرب أحمد بن حرمش بالمستوى الكبير الذي قدمه «فلاينج هنتر» لسلطان علي، الذي توج بلقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر.

وقال أحمد بن حرمش إننا لا نستطيع الحكم على فوز البطل، نظراً لقلة عدد المشاركين في الشوط، إلا أنه في الوقت ذاته قدم أداءً مميزاً، كاشفاً أن البطل قادر على المشاركة في سباقات الـ1600 متر. وأضاف أنه ارتأى أن تتوزع خيول الإسطبل بين مضماري «ميدان» و«جبل علي»، مؤكداً أن الخيول عمر السنتين، التي يقوم بتدريبها قدمت أداءً قوياً، متمنياً في الوقت ذاته زيادة عدد السباقات لهذه الفئة.

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