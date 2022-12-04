المرزوقي تهدي «الكمدة» لقب سباق «أم الإمارات» للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أهدت الفارسة ليلى محمد المرزوقي، اسطبلات «الكمدة»، لقب سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للقدرة لملاك الاسطبلات الخاصة للسيدات ولمسافة 100 كلم، والذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة أمس في ثاني سباقات الموسم الجديد، والذي شهد مشاركة 104 فارسات من مختلف اسطبلات الدولة التي تنافست بقوة للفوز باللقب الثمين وبلوغ منصات التتويج في سباق تألف من 4 مراحل وحظي باهتمام كبير.

وفرضت ليلى المرزوقي، بطلة النسخة الماضية، حضورها في السباق بعد أن تربعت على الصدارة من المرحلة الأولى بلوغاً إلى خط النهاية في إنجاز كبير لها على صهوة الجواد «كاتش مي هيبولايت»، لتحافظ على اللقب لنفسها ولاسطبلات الكمدة ولكن مع خيل جديد، وقطعت بطلة السباق المسافة في 3:31:02 ساعات وبفارق زمني جيد عن بقية المنافسات ما يؤكد جدارتها وأحقيتها باللقب.

وجاءت في المركز الثاني شيماء داؤد أهلي على صهوة «تونكي دي بوميا» العائدة إلى اسطبلات «أي اس» وبزمن قدره 3:37:48 ساعات، وأحرزت الفارسة كاتالينا لورنس المركز الثاني على صهوة «كاليمناه فارم نيمبوس» من اسطبلات «تي أن تي» مسجلة زمناً قدره 3:39:20 ساعات.

تتويج

وعقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة، تتم تتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، بوساطة الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ومسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبدالرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وخلود النعيمي ممثلة «الأعلاف الوطنية»، وعدد من الملاك والمدربين، وسط احتفالات من قبل أطقم الاسطبلات التي نجحت في الوصول إلى منصات التتويج.

وعبرت الفارسة ليلى المرزوقي عن فخرها بنيل اللقب، مؤكدة أن الفوز بسباق يحمل اسم «أم الإمارات» يضاعف فرحتها، وخاصة أنها نجحت في ذلك العام الثاني على التوالي.

ووصفت ليلى المرزوقي السباق بالرائع والقوي، وقالت إن الخيل البطل قدم أداء متميزاً، وأكد قوته، مشيرة إلى أنه زاد سرعته في آخر 10 كلم من السباق، لأنه كان يمتلك الكثير الذي يمكن أن يقدمه، وأشادت الفارسة البطلة بمستوى السباق وحسن التنظيم، وقدمت التهنئة لاسطبلات الكمدة بالفوز باللقب.

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