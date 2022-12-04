«أكسفورد» يتألق في رابع سباقات العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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لمع نجم الجواد «أكسفورد» لاسطبلات العجبان ، في رابع سابقات مضمار العين للفروسية والرماية والغولف ليتوج بلقب كأس المسعودي في الشوط الرابع الذي انطلق لمسافة 1800، وبرعاية «دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي».

وأقام مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، السباق برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بحضور فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات بمضمار العين، مشرف السباق، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعلي الملا، ممثل أريج الإمارات.

كأس الوثبة

توج الجواد «مرافق الخالدية» لخليفة مطر النيادي، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز، لملاك الاسطبلات الخاصة، في الشوط السادس لمسافة 1000 متر للخيول المبتدئة وبرعاية «الوطنية للأعلاف».

ثنائية

وحققت خيول اسطبلات ليوة بإشراف المدرب عبدالعزيز داوود، الثنائية في الأمسية، وبدأتها المهرة «مسكوت الموري»، التي فازت بلقب زاخر في الشوط الأول لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة برعاية «أريج الأميرات»، وأكملت الفرس «مرمرة إكس إم»، الثنائية بانتزاعها لقب الهيلي في الشوط السابع والختامي لمسافة 1000 متر، وبرعاية «الأرشيف والمكتبة الوطنية».

وتوج المهر «جيه إل إيد فاوست» لخادم بن حامد، وإشراف أحمد المحيربي، بلقب الجيمي في الشوط الثاني الذي انطلق لمسافة 1600 متر، للخيول المبتدئة وبرعاية «طيران الإمارات».

وظفر المهر «اس اس عز دبي» لأحمد المزروعي، وإشراف إبراهيم الحضرمي، بلقب الجاهلي في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، وبرعاية «مجلس أبوظبي الرياضي».

وانتزع الجواد «صلب» للخيالة السلطانية العُمانية، لقب القطارة في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، وبرعاية «مبادلة».

شكر

وتوجه فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة مشرف سباقات مضمار العين بالشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، لدعمه مضمار نادي العين في ما يتعلق بتقنية ونظم المعلومات الخاصة بترشيحات الجمهور وتطويرها.

وأكد الرحماني أن هناك جوائز قيمة في الطريق بعدما أصبح لدينا المنظومة التقنية في مركز المعلومات، بفضل جهود سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، إذ سيكون هناك تطوير في ما يتعلق بالجوانب الإعلامية.

وقال الرحماني، نحن نركز على تطوير وتقنين منصات التواصل الاجتماعي بما يحقق استمرار تواصلنا مع الجمهور الذي أراهن عليه دائماً وخصوصاً الجالية السودانية ولن نخسر هذا الجمهور، وخصوصاً بعد أن أصبحت لدينا منظومة متكاملة للترشيحات.

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