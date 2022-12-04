نخبة الخيول في سباق جوهرة تاج زايد بمضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يجذب سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في الشوط الخامس من الحفل الثالث الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية خلال الموسم الجديد بمضماره العشبي مساء اليوم، نخبة الخيول التي تتنافس للفوز باللقب الغالي وجائزته المالية التي تبلغ 5 ملايين درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

ويتألف الحفل من 7 أشواط قوية، بمشاركة 100 خيل وتبلغ مجموع جوائزه المالية 6 ملايين و 380 ألف درهم، مع وجود جوائز قيمة للجماهير عبارة عن 4 سيارات يتم إعلان الفائزين بها عقب نهاية السباق مباشرة.

وستكون بداية الحفل عند الخامسة مساء بسباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر، الذي تبلغ جوائزه المالية 100 ألف درهم، يتنافس عليها 14 خيلاً، يبرز منها «ريم بينونة»، «شامخ»، «متقدم».

ويقام في الشوط الثاني سباق الميل بمشاركة 16 من الخيول القوية وتبلغ جائزته المالية 150 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة لبلوغ منصات التتويج في هذا الشوط، «جاب يتوعد»، «جلمود»، «مراد الوثبة».

ويشهد ثالث أشواط الحفل، سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1600 متر والمخصص للمهرات والأفراس بجائزة مالية قدرها 150 ألف درهم، ومن أبرز الخيول، «بشرى»، «زعفرانة»، «دارين».

وينتقل الحفل في رابع أشواطه إلى سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- اليوم الوطني لمسافة الميل والمخصص للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 13 خيلاً والذي تبلغ جائزته المالية 500 ألف درهم، ويبرز في هذا الشوط، «بحر مسقط»، «أيه اف الوجل»، «آر بي كينسمان».

2200

وتتجه أنظار عشاق الخيول وسباقات السرعة، إلى الشوط الخامس على لقب سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر، الذي يشهد مشاركة حصة كاملة من الخيول منها، «حيان»، «صمود»، «حميم»، «أوتومان» «ازادي ستار»، «اشتون تورتيس»، «مجيب»، «جوال الريف»، «أيه أف البيرق»، «ليدي برنسيس» حاملة لقب النسخة الماضية، وغيرها من الخيول القوية مع أميز وأمهر الفرسان والذين يعملون جميعاً للتتويج باللقب في واحد من أقوى السباقات المهمة.

وفي الشوط السادس يقام سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- عيد الاتحاد للخيول المهجنة الأصيلة بجائزة مالية تبلغ 380 ألف درهم، يتنافس عليها 16 خيلاً، منها «مقترب»، «امبريال امباير»، «تأمل».

شوط الختام

ويختتم الحفل بجولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة الميل بمشاركة حصة كاملة من الخيول تتنافس على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للقب شوط الختام «أيه اف متغطرس»، «أيه أف العريق»، «أم أتش تواق».

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