«الشارقة كلباء للجواد العربي» يختتم اليوم

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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يختتم اليوم مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي بالشوط المخصص للأمهار بعمر سنتين والمقسم إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) ويليه الشوط المخصص للامهار بعمر ثلاث سنوات والمقسم إلى فئتين (أ، ب).

ويشهد اليوم الختامي أشواط تحديد الأبطال الذهبي والفضي والبرونزي.

وشهد عروض المهرجان الذي انطلق أول من أمس الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق والدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية وسلطان اليحيائي المدير العام للنادي والعقيد سلطان الشحي مدير إدارة الدفاع المدني بكلباء، وراشد سيف الزعابي مدير المهرجان، والمهندس محمد التوحيدي المدير العام لمربط دبي للخيول والدكتور عبيد الزعابي رئيس المجلس البلدي بكلباء، وزياد كلداري رئيس اللجنة العليا لمهرجان دبي للخيول العربية وقصي عبيد الله المدير العام لبطولة دبي الدولية للجواد العربي وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وهاشم البيرق عضو المجلس البلدي لمدينة كلباء.

صدارة

وفي منافسات اليوم الثاني وفي الشوط الأول المخصص لمهرات بعمر سنة فازت بالمركز الأول «روابي الزبير» للشيخ خالد سلطان عبدالله محمد آل ثاني برصيد 92.50 نقطة.

وحصد المهر «شعلان الزبير» للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني 91.50 نقطة المركز الأول في القسم الأول بالشوط الثاني للمهرجان والمخصص للأمهار بعمر سنة واحدة، وظفر المهر «أم. زد. مزاح» التابع لمربط مزيد بـ90.63 نقطة ليتصدر القسم الثاني للشوط نفسه.

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