«كأس سباق الاتحاد 51» على مضمار جبل علي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، السباق الرابع لمضمار جبل علي، بالتزامن مع احتفالات الدولة بـ «عيد الاتحاد 51»، الذي يتضمن 7 أشواط، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 490 ألف درهم.

ويتضمن السباق شوطين رئيسيين هما الشوط الثالث «كأس سباق الاتحاد 51» «الرئيس الأول» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول أبرزها «المرعب» لـ «شادويل»، و«بوشارت» لـ «فريق البيت متوحد»، و«شانتي ستار» و«إنفينسيبلي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، و«الحبش» لمالكته فترياني هاي، و«بوسطن جورج» لـ «إسطبلات الراشد»، و«إبرا أتاك» لمالكه البشير سالم الحراري، و«هايد بارك» لسلطان علي، و«ميلرز هاوس» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط السابع

ويشهد الشوط السابع «الرئيس الثاني» لمسافة 1950 متراً برعاية «مضمار جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، مشاركة 5 خيول أبرزها «داراميثوس» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، و«نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي، و«فايولنت جاستيك» و«ركيز» لـ «إسطبلات الراشد»، و«مجير» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية «جرين أوسيس التجارية» البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «فهد الوثبة» لـ «الوثبة للسباقات»، و«مداح الريف» لـ «إسطبلات العجبان»، و«متفجر ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، و«إي اس مدواخ» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

الشوط الثاني

ويشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 4 خيول أبرزها «فلاينج هنتر» لسلطان علي، و«لارش» لناصر عسكر.

الشوط الرابع

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «إسكانا - تكافل الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 10 خيول أبرزها «أوندا روجينتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مشير» و«رزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«بلاك مارك» لـ «نقابة بروسلي للسباقات».

الشوط الخامس

ويشارك في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري» البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 13 خيلاً أبرزها «بطران» و«زامت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«رايج» لـ «ر ر ر للسباقات»، و«دجنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري، «إكسيدنجلي ريجال» لعبد الله المنصوري، و«هيرالديك» لـ «فريق البيت متوحد».

الشوط السادس

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، مشاركة 10 خيول أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«ميادين» و«زينهم» لـ «شادويل»، و«يورمان» لمحمد خليل أحمد، و«زوكيني» لحمدان بن حرمش.

جوائز الجمهور

وأعلنت اللجنة المنظمة عن عدد من المفاجآت المرتبطة بالجماهير، إذ سيتم السحب على فائز واحد للفوز بمبلغ 10 آلاف درهم، و5 فائزين للفوز بخمسة أجهزة محمولة.

كما سيحظى فائز واحد بفرصة الفوز بسيارة «نيسان صني»، بالإضافة إلى فرصة دخول سحب على الجائزة الكبرى بنهاية موسم المضمار الأصفر التي ستكون سيارة «نيسان باترول».

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