انطلاق مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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شهد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق أمس انطلاق منافسات مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي، حضر الافتتاح الدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات عضو المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية وسلطان اليحيائي مدير عام النادي والعقيد سلطان الشحي مدير إدارة الدفاع المدني بكلباء، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية .

وتصدرت المهرة «الأريام خوالي» التابعة لإسطبلات الأريام منافسات الشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة وبقسمه الأول بمجموع 92.38 نقطة، وحلت بالمركز الثاني المهرة «دي غمرة» التابعة لمربط دبي للخيول العربية بمجموع 92.13 نقطة، وحلت ثالثة المهرة «أم زد العين» لمالكها خليفة عبدالله محمد ثاني النعيمي بمجموع 92 نقطة.

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