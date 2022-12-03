أمسية «عيد الاتحاد 51» تحتفي بالوطن في «ميدان»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

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احتفى «نادي دبي لسباق الخيل» بـ «عيد الاتحاد الـ 51»، عبر السباق الرابع الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي برعاية وزارة الدفاع، بحضور اللواء دكتور خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وحمد الشامسي نائب المدير العالم لنادي دبي لسباق الخيل، وممثلي وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عدد غفير من الجماهير المحبة لسباقات الخيل.

حماة الوطن

وتقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51.

وقال: «إنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واصلنا مبادراتنا التي نحرص من خلالها على التواصل والمشاركة في الفعاليات الوطنية والمجتمعية، وأكبر دليل على ذلك تخصيص هذه الأمسية للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51، وتقديم الشكر لجنودنا حماة الوطن واستذكار تضحيات شهدائنا الأبرار».

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: «إنه شرف كبير مشاركة ورعاية وزارة الدفاع للأمسية، تكريماً لما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة من أروع آيات التضحية والفداء، وبما تسطره من بطولات، وما تحققه من إنجازات مشرّفة في كل المهام الموكلة إليها داخل الدولة أو خارجها».

نتائج الأمسية

وكانت أمسية «عيد الاتحاد 51» قد شهدت الكثير من الإثارة والقوة، إذ ظفرت «هير وي آر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «دبي»، فيما توج «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة خور دبي للميل» لمسافة 1600 متر «قوائم».

كما شهدت الأمسية تألق المدربان دووج واتسون و بوبات سيمار والفارسين باتريك دوبس وتاغ أوشي الذين حققوا ثنائية .

الشوط الأول

ظفر «كولور أب» لسيد حشيش بلقب الشوط الأول «أبوظبي» لمسافة 1200 متر برعاية «القوات البرية» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.11.65 دقيقة وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن «ميزوتينتو» لناصر عسكر بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «أبشرك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الثاني

اقتنصت «هير وي آر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «دبي» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر برعاية «القوات البحرية» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلة زمناً قدره 1.26.07 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «هوم فروم هوم» لإسماعيل محمد بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وحلت في المركز الثالث «أساور» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثالث

حقق «مورنينج» لناصر عسكر لقب الشوط الثالث «الشارقة» لمسافة 1200 متر برعاية «القوات الجوية والدفاع الجوي» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.11.96 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «ماجيك بيتشن» لمحمد أحمد علي السبوسي.

وحل ثالثاً «شيف أوف نيفي» لسعيد سلطان الرحومي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الرابع

ظفر «البارق» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الرابع «عجمان» لمسافة 1200 متر برعاية «حرس الرئاسة» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.12.33 دقيقة وبفارق رأس عن «ليبيان كلاسيك» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

اقتنص «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة خور دبي للميل» لمسافة 1600 متر «قوائم» برعاية «قوة الاحتياط» البالغ قيمة جوائزه 132 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.36.66 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «دانيه» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «أتلتيكو إل كولانو» لهاراس باج دو سول بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

الشوط السادس

حقق «بندوج» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط السادس «أم القيوين ورأس الخيمة» لمسافة 1600 متر برعاية «الطيران المشترك» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.37.12 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول «كواليتي هيومر» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «بيرفكت لاف» لـ «مربط غوارا ديل سور» بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

الشوط السابع

ظفر «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش بلقب الشوط السابع والختامي «الفجيرة» لمسافة 1400 متر برعاية «هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 01.25.15 دقيقة وبفارق طول عن «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «رعد» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

محمد العظب: رسالة شكر لحماة الوطن

تقدم اللواء دكتور خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51.

وأكد محمد العظب أن اللجنة المنظمة ارتأت أن تكون الأمسية احتفالية كبرى بعيد الاتحاد الـ 51، ورسالة شكر وتقدير لحماة الوطن الصقور المخلصين، بالإضافة إلى تخليد بطولات شهداء الوطن الأبرار الذين ضربوا أروع آيات التضحية والفداء.

وقال محمد العظب إنهم حريصون على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية والمجتمعية، خصوصاً في هذه الأمسية الوطنية .

أحمد بن حرمش: «تريبل فنتشر» نتائجه جيدة

أشاد المدرب أحمد بن حرمش بالأداء الذي قدمه بطل الشوط السابع والختامي «تريبل فنتشر»، مؤكداً أن نتائجه كانت جيدة في السباقات الماضية، إذ حل ثالثاً ثلاث مرات، فيما جاء رابعاً في مشاركته الأخيرة بالمضمار الرملي في «ميدان».

وعن المشاركة المقبلة، قال إنه سيرى حالة الخيل عقب السباق، ثم ينتظر قرار لجنة التصنيف ليقرر الوجهة المقبلة للبطل.

سيد حشيش: فوز «كولور أب» متوقع والمسافة مناسبة

أعرب المالك سيد حشيش عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه البطل «كولور أب» الذي ظفر بلقب الشوط الأول «أبوظبي» لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس باتريك دوبس، وبفارق أكثر من 6 أطوال عن أقرب منافسيه، مؤكداً أنه توقع هذا الفوز نظراً لأدائه الرائع في السباق السابق، إذ احتل مركز الوصافة.

وقال سيد حشيش: إن البطل سيواصل مشاركته على الأرضية الرملية في مضمار «ميدان» على المسافة ذاتها.

واتسون: «إيجي» إلى «آل مكتوم للتحدي»

أكد المدرب دووج واتسون أن الوجهة المقبلة لـ «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم الذي توج بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة خور دبي للميل»، ستكون الجولة الأولى من «بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول المهجنة الأصيلة مع بداية كرنفال كأس دبي العالمي الشهر القادم.

مسافة مناسبة

وقال إنه سعيد بالأداء الذي قدمه البطل خلال الشوط، مؤكداً بأن مسافة الميل ناسبته تماماً، مشيراً في الوقت نفسه بأن المنافسة بين الخيول المشاركة كانت قوية حيث تم حسم الصراع على اللقب في الأمتار الأخيرة.

بوبات سيمار: «بندوج» رائع في مسافة الميل

أعرب المدرب بوبات سيمار عن سعادته بالفوز الذي حققه «بندوج» باقتناصه لقب الشوط السادس لمسافة الميل، حيث أثبت جدارته في تلك المسافة. وذكر أن الوجهة المقبلة لم تحدد بعد، وسيتشاور مع المالك محمد خليل أحمد لتحديد السباق المقبل، والذي يتوقع أن يكون على ذات المسافة لأنه يحبذها وتناسب قدراته. وقال بوبات سيمار إن المنافسة جاءت شرسة حتى اللحظات الحاسمة.

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